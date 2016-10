Empfehlenswerte Apps für Kinder

Es ist sehr schwierig dem Gedanken zu widerstehen, zu erfahren, womit sich Ihr Kind momentan beschäftigt.

Besonders, wenn die Rede über Ihre eigene Kinder geht. Aber in unserer Zeit kann man bemerken, dass das Internet die Umwelt sehr verändert hat. Unter diesen Umständen fing der Gedanke über die Sicherheit Ihres Kindes im Internet an zu wachsen. Jetzt ist es nicht nur ein Begriff "Internet-Sicherheit" oder ein Beispiel für eine Kindersicherung, es ist eine ganze Industrie, die sich sehr schnell entwickelt. Deswegen können Sie schon jetzt anfangen die besten Apps in diesem Bereich ausprobieren.

Was ist der Sinn von solchen Apps?

Was immer ein Vorteil von solchen Apps bleibt ist folgendes – jeder kann für sich alleine entscheiden, welches App Sie benutzen wollen. Jemand kann sagen, dass man die Kinder besser persönlich überwachen soll, aber auch entfernt können Sie das machen. Mit einem von diesen Apps, die wir Ihnen anbieten. Die große Vielfalt der besten Programme ist praktisch kostenlos zur Verfügung. Es wird Ihnen das Leben sicher vereinfachen. Das sind die Vorteile und der Sinn der von solchen Apps.



Was ist das Prinzip?

Vielleicht alle solche Apps funktionieren durch den selben Prinzip - mit Hilfe der Client-Software, die auf das Handy oder Smartphone installiert wird, werden alle Daten, die zwischen diesem Handy und dem anderen Handy durch WhatsApp kommuniziert und sicher verschlüsselt. Dabei werden alle Daten (Bilder, Musik; Nachrichten) die versendet werden, auf einem Server gespeichert und mit einem mobilen Gerät verbunden (Handy oder Tablet zum Beispiel). Zwischen WhatsApp auf Ihrem Handy und diesem Programm auf dem anderen Ende wird ein Kommunikationskanal geschafft, so dass es unmöglich ist Daten zu versenden. Das App ermöglicht es Ihnen, diese Daten von dem Server zu bekommen.

Auf welchen Systemen funktionieren solche Apps?

In der Regel funktionieren diese Apps genauso wie WhatsApp auf jeder Plattform, die die Software-Entwickler entwickelt haben. Oft bieten die Entwickler Spezialisten und auch volle technische Unterstützung an. Das hilft Ihnen, im Fall, wenn das Programm nicht funktioniert, Feedback und Support, um es wieder in Ordnung zu bringen.

Ist es kein Betrug, sich in die Privatsphäre einzumischen?

Die Antwort ist – nein! Früher oder später stellen sich diese Frage alle Eltern! Wir sind der Meinung, dass wenn die Rede über Kinder und ihre Sicherheit geht, muss man alle Möglichkeiten benutzen, um sie zu behalten! Deswegen ist es besser, entfernt auf Ihre Kinder aufzupassen, da es sehr riskant ist, abgesehen von Vertrauen, in diesem Alter ihnen alles zu erlauben. So probieren Sie jetzt unsere WhatsApp Apps aus und sagen Sie selber Ihre Meinung!

Wie bekommt man diese Apps auf Ihr Handy?

Normalerweise genügt es, das App vom Internet herunterzuladen und auf Ihr Handy zu installieren. Aber es gibt auch Software, für die man Zahlen muss. Das können Sie durch verschiedene Zahlungsmethoden machen. Es hängt auch noch davon ab, was für ein Hersteller es ist. Bei jedem gibt es sehr verschiedene Methoden um zu zahlen, wie zum Beispiel VISA oder MasterCard, oder einfach durch Ihre Bank, wenn sie diese Möglichkeit anbietet! So versuchen Sie es jetzt! Es wird sicher interessant und nützlich sein, gleichzeitig auf Ihre Kinder aufzupassen.