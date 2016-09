Endspurt: onOffice business-beats fast ausgebucht

Aachen, 30.09.2016 – Am 29. Oktober 2016 ist es soweit: Die onOffice business-beats finden bereits zum dritten Mal statt.

Im alten Kurhaus in Aachen wird Immobilienmaklern den ganzen Tag auf einer Fläche von über 300 Quadratmetern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Begeisterung der letzten Jahre spiegelt sich in den diesjährigen Anmeldezahlen deutlich wieder: Die business-beats 2016 sind bereits einen Monat vor dem Termin so gut wie ausgebucht.

Das Motto „SelbstWERTE schaffen“ zieht sich wie ein roter Faden durch das geplante Programm. Dirk Isenburg von der Sprengnetter Akademie, Thomas Williams, Geschäftsführer von RE/MAX 100 und Thomas Brunner von den Immobilien Marketing Dirigenten werden interessante Vorträge rund um die Aufwertung des Arbeitslebens von Immobilienmaklern halten. Als Top-Redner referieren Verkaufstrainer Georg Ortner und Luxusmakler Marcel Remus.

Neben den Vorträgen wird der Ballsaal des alten Kurhauses von einer Fachausstellung gefüllt, die aus einem Netzwerk von vielen Kooperationspartnern besteht. Die Ausstellerfläche lädt zum regen Austausch mit Maklerkollegen ein und verhilft an den Ständen zu neuen Informationen, die das Maklerleben erleichtern können. Die Sprengnetter Immobilienbewertung, Ogulo, Imtect, IMV, webmaps, helvetia und ABAKUS werden als Aussteller vertreten sein.

Der spektakuläre Abschluss findet abends mit der business-beats Party statt, an der alle Teilnehmer, Redner, Aussteller und onOffice-Mitarbeiter teilnehmen dürfen. Das Event bietet Networking in entspannter Atmosphäre.

„Dass es bereits jetzt nur noch wenige Plätze für die business-beats gibt, zeigt uns deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sowohl ‚Stammgäste‘ als auch jede Menge Neulinge haben sich dazu entschieden, dieses Jahr an den business-beats teilzunehmen. Die positiven Referenzen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, ermutigen uns stets dazu, weiterhin unser Bestes zu geben und unseren Kunden und Interessenten eine gehaltvolle Veranstaltung zu bieten“, so Stefan Mantl, Vorstand der onOffice Software AG.

Neben Immobilienmaklern aus ganz Deutschland werden sogar Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz erwartet. Wer sich noch kurzfristig für eine Anmeldung (http://www.business-beats.com/anmeldung.xhtml ) entscheidet, sollte sich beeilen, da nur noch sehr wenige Plätze zur Verfügung stehen.