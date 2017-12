Energie mit Herz und Verstand: meistro ENERGIE unterstützt Stiftung Kindness for Kids

Das Ingolstädter Energieunternehmen meistro ENERGIE GmbH unterstützt Kindness for Kids, Stiftung für Kinder mit Seltenen Erkrankungen mit einer Spende von 1.500 Euro.

Helfen Sie mit!

Vier Millionen Menschen leiden Schätzungen zufolge in Deutschland an seltenen Erkrankungen – drei Millionen davon sind noch Kinder, denen eine unbeschwerte Kindheit verwehrt bleibt. Diese auch als „Waisenkinder der Medizin“ bezeichneten Kinder leiden an Seltenen Erkrankungen, bei denen die Anzahl an Patienten so gering ist, dass es oftmals keine ausreichenden Therapien, keine wissenschaftliche Forschung, keine wirksamen Medikamente und keine Unterstützung gibt. Die Stiftung „Kindness for Kids“ engagiert sich für Kinder mit seltenen Erkrankungen auf zwei Ebenen: sozial und wissenschaftlich – eben mit Herz und Verstand. Betroffenen Kindern wird hier ein wenig Unbeschwertheit geboten in dem deutschlandweit medizinisch betreute Feriencamps sowie therapiebegleitete Aufenthalte für die ganze Familie organisiert und finanziert werden. Die betroffenen Kinder und deren Geschwister erleben Spiel und Spaß in der Gemeinschaft, schließen Freundschaften mit Gleichgesinnten und gewinnen Abstand vom schweren Alltag.

Bitte unterstützen Sie daher die Stiftung „Kindness for Kids“ mit Ihrer Spende bei der HypoVereinsbank München, IBAN: DE 31 7002 0270 0002 4868 57. Das Kennwort lautet: Energie mit Herz und Verstand.

Dr. Anja Frankenberger, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Kindness for Kids: „In unseren sozialen Projekten nehmen wir Kinder mit in Ferienfreizeiten. Hier sollen die Kinder einfach Spaß und Freude haben. Sie sollen Kraft tanken und vor allem – das wichtigste – ihre Krankheit vergessen. Einfach mal für ein paar Tage Kind sein dürfen.“

Mike Frank, Geschäftsführer der meistro ENERGIE GmbH: „Als Vater und Unternehmer mit sozialer Verantwortung gehen mir die Schicksale dieser Kinder sehr nahe. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit von Kindness for Kids und würde mich mehr als freuen, wenn unsere Aktion „Energie mit Herz und Verstand“ dazu beiträgt, die Lebensfreude dieser Kinder zu erhalten.“

Die Unterstützung sozialer Projekte ist bei meistro seit der Gründung des Unternehmens ebenso ein zentrales Ziel unseres Handelns wie der fokussierte Blick in die Zukunft. Damit kleine Patienten mit seltenen Erkrankungen in Zukunft mehr haben als nur ihre Kindheit, unterstützen wir „Kindness for Kids“ mit einer Spende von 1.500 € und bitten auch Sie, gemeinsam mit uns, das Projekt finanziell zu unterstützen. Denn gemeinsam können wir mehr erreichen und dafür sorgen, dass Hilfe genau da ankommt, wo sie am meisten benötigt wird. Weitere Infos, das Projekt-Video und die Angabe des Spendenkontos finden Sie auch unter www.meistro.de/kindnessforkids.



Über Kindness for Kids – Stiftung für Kinder mit Seltenen Erkrankungen

Kindness for Kids wurde 2003 als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Rechtssitz in München gegründet und hilft Kindern mit seltenen Erkrankungen und deren Familien - auf sozialer und wissenschaftlicher Ebene.

Unter anderem durch medizinisch betreute Feriencamps für betroffene Kinder und Geschwisterkinder sowie therapiebegleitete Ferienaufenthalte für deren ganze Familie – mit Schwerpunkt in der Erlebnispädagogik. Zudem finanziert die Stiftung verschiedene, dringend notwendige Forschungsprojekte der Grundlagen- und Versorgungsforschung im Bereich seltener Erkrankungen. Kindness for Kids ist eine operative Stiftung und legte großen Wert auf die persönliche Begleitung und Betreuung der Ferienaufenthalte. Durch die persönliche Betreuung entsteht oftmals eine freundschaftliche Verbindung zwischen Kindern und Familien und Kindness for Kids. Die ganze Familie freut sich auf ein möglichst baldiges Wiedersehen in der vertrauten Atmosphäre. Ferner unterstützt Kindness for Kids den Aufbau der nationalen und internationalen Gemeinschaft der seltenen Erkrankungen sowie die Vernetzung der unterschiedlichen Interessensgruppen wie Ärzte, Patienten und politische Entscheidungsträger. Infos unter www.kindness-for-kids.de.