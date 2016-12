„Energiebündel in KITAs“ - Klimaschutzprojekt in Stralsund erfolgreich abgeschlossen

(pur). Klimaschutz ist mühsam, teuer und langweilig? – Nein, ganz im Gegenteil! Diese Erfahrung konnten die KITAs Garten Eden, Im Heuweg und Klabautermann im Rahmen des Energiebündel-Projekts des Umweltbüro Nord e.V. machen.

Je eine Gruppe pro KITA durfte am Projekt teilnehmen. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und mit Friederike Börner-Dräger vom Umweltbüro Nord e.V. begaben sich die Kinder auf Forschungsreise in Sachen Energie und Klima. Sie lernten die Klimazonen der Erde kennen, entdeckten die Geheimnisse der Elektrizität und erfuhren, dass die Wärme eine Energieform ist, die Dinge in Bewegung versetzen kann. Tipps zum Energiesparen wurden auch vermittelt.Bei einem Klimaaktionstag wurde dann die gesamte KITA einbezogen – so konnten auch die Kinder aus anderen Gruppen u.a. selber Papier herstellen, Windräder bauen und den großen Solarkocher bestaunen, mit dem Maisscheiben gedünstet wurden.Diese pädagogische Arbeit wurde durch Energierundgänge ergänzt. „Es ist gut und wichtig, die Kinder auszubilden – aber wir müssen auch energisch Energie sparen“, erklärt Tilman Langner vom Umweltbüro Nord e.V., der die Energierundgänge durchgeführt hat. Zusammen mit den Hausmeistern nahm er die Energieverbraucher in den Einrichtungen unter die Lupe und erfasste viele Messwerte z.B. zu den Raumtemperaturen. Im Ergebnis konnte er den drei KITAs recht gute Zeugnisse ausstellen – aber auch konkrete Hinweise geben, wo noch Energie und damit auch Betriebskosten eingespart werden können.Beim Abschlusstreffen zum Projekt berichteten die KITA-Leiterinnen bzw. Erzieherinnen begeistert von dem Projekt – u.a. davon, wie interessiert die Kinder mitgemacht haben und dass sie jetzt in der KITA und auch zuhause bewusster mit Energie umgehen.

Das Energiebündel-Projekt wurde vom Klimaschutzmanagement der Hansestadt Stralsund initiiert und aus Mitteln der Klimaschutzinititive der Bundesregierung finanziert. Eine Ausweitung des Vorhabens wird angestrebt.

Direktkontakt:

Umweltbüro Nord e.V.

Tilman Langner

Tribseer Str. 28

18439 Stralsund

Tel./Fax: 03831-703838

Tel.2: 038320-50598

Mail: tilman.langner@umweltschulen.de

Web: http://www.umweltschulen.de