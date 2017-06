Energy Depot erhält den ees AWARD 2017 für das CENTURIO Energiespeichersystem

Konstanz, 02.06.2017. Die Produktneuheit CENTURIO Energiespeichersystem des Konstanzer Unternehmens Energy Depot Deutschland GmbH wurde gestern im Rahmen der ees europe und der Intersolar 2017 als innovativste Lösung zur Speicherung elektrischer Energie mit dem renommierten ees AWARD 2017 ausgezeichnet.

Die Jury würdigte vor allem die integrierte Notstromfunktion und Inselfähigkeit des dreiphasigen Systems. Die umfassende Ausstattung der Komponenten und die in allen Lastniveaus hohen Wirkungsgrade überzeugen beim Einsatz des CENTURIO-Energiespeichersystems.

Das Energiespeichersystem CENTURIO besteht aus dem gleichnamigen Hybrid-Wechselrichter, den DOMUS Batterien, sowie dem VECTIS Smart Power Switch und lässt neben der Anbindung einer Photovoltaikanlage auch die direkte Anbindung an das Stromnetz zu. So kann die durch Sonnenlicht erzeugte Energie optimal in den Batteriemodulen gespeichert und bei Bedarf genutzt werden, überschüssige Energie wird in das Stromnetz eingespeist.

Die individuelle Skalierbarkeit, sowie die Möglichkeit, das System sowohl im Netzparallel- als auch im Inselbetrieb zu nutzen, ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Eigenheim, Mehrfamilienhaus und als Verbund mehrerer Systeme auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Durch die zuverlässige Leistung des Hochvolt-Batteriesystems und einem auf alle Komponenten innovativ abgestimmten Design werden Systemwirkungsgrade von 95,4% erzielt. Auch bei Teillast von nur 10% der Nennleistung erreicht der Wechselrichter einen Wirkungsgrad von über 97%.

„Wir freuen uns sehr, diese besondere Auszeichnung entgegen nehmen zu dürfen. Bei der Entwicklung unserer Produktneuheit CENTURIO haben wir nicht nur besonders auf die Abstimmung der Komponenten im System geachtet, sondern unseren Fokus auch auf die umfassende Funktion der Einzelkomponenten gelegt, wie zum Beispiel die integrierte Notstromfunktion und den sofortigen Lastabgleich aller Phasen. Daher motiviert uns die Jury-Entscheidung zum ees AWARD 2017, unseren aktuellen Entwicklungskurs beizubehalten und ganzheitlich entwickelte, innovative Produkte anzubieten.“, erklärt Geschäftsführer Roland Burkhardt.

Die Serienproduktion des Energiespeichersystems CENTURIO beginnt derzeit in Konstanz. Die Auslieferung aktueller Bestellungen erfolgt ab August 2017.