Engagiert in Oberfranken: Fokusveranstaltung zum Thema Integration geflüchteter Menschen

Adalbert-Raps-Stiftung lädt Interessierte zum Austausch am 12.11.2016 ein und startet Wettbewerb „Helden der Heimat“

Kulmbach. Die Fortsetzung der erfolgreichen Veranstaltungsreihe „Engagiert in Oberfranken“ wird sich dem Thema Integration geflüchteter Menschen mit einer Mischung aus Vorträgen und Workshops nähern. Referenten aus Wissenschaft und Praxis liefern Input, gleichzeitig bleibt genügend Raum zur Diskussion. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die in Beruf, Ehrenamt oder Alltag mit dem Thema in Kontakt kommen und individuelle Lösungsansätze und Strategien entwickeln möchten. Gleichzeitig startet der neu ins Leben gerufene Wettbewerb „Helden der Heimat“, in dessen Rahmen die Stiftung in verschiedenen Kategorien Projekte und Initiativen mit insgesamt über 52.000 Euro auszeichnet.



Fokusveranstaltung zur Integration geflüchteter Menschen

Gemeinsam mit den Teilnehmern möchten die Verantwortlichen an diesem Tag auf die sprachliche und kulturelle Bildung sowie auf die Integration und Ausbildung am Arbeitsmarkt blicken. Wie kann Integration bei uns in Oberfranken gelingen? Welchen Aufgaben und Chancen begegnen wir dabei? Und welche erfolgreichen Ansätze gibt es? Diesen und ähnlichen Fragen wird am 12. November nachgegangen. Dabei werden für jedes der Themenfelder Beispiele, aktuelle Herausforderungen, Erfolgsberichte und Möglichkeiten zur Teilnahme von Interessierten dargestellt und diskutiert. Ziel ist es, individuelle Lösungsansätze zu entwickeln: Experten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Praxis werden in Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden zielführende Strategien aufzeigen.

Info und Anmeldung:

Engagiert in Oberfranken ist für Teilnehmer kostenlos und findet am 12.11.2016 von 9.30 Uhr bis ca. 18.00 Uhr in der Adalbert-Raps-Bibliothek am Kulmbacher Mönchshof, Hofer Straße 20, 95326 Kulmbach statt. Weitere Informationen zum Programm und den Referenten sowie eine Anmeldemöglichkeit sind auf der Website der Adalbert-Raps-Stiftung abrufbar: www.raps-stiftung.de.

Wettbewerb „Helden der Heimat“: Preisgelder von mehr als 52.000 Euro

Mit der Fokusveranstaltung fällt auch der Startschuss zum Wettbewerb „Helden der Heimat“: Erstmalig wird die Adalbert-Raps-Stiftung herausragendes soziales Engagement in Oberfranken würdigen. Wegweisende Konzepte sollen prämiert und bereits erfolgreiche Projekte in ihrer Fortführung gefördert werden. Im Fokus stehen soziale Projekte, die sich an geflüchtete Menschen, ältere Menschen oder junge Menschen richten.

Info & Teilnahme:

Der Wettbewerb steht allen gemeinnützigen Organisationen und Institutionen offen, welche die Region Oberfranken mit ihren Initiativen voranbringen oder dies vorhaben. Alle Informationen zum Wettbewerb sowie die Teilnahmebedingungen und die Bewerbungsmöglichkeit werden bei der Fokusveranstaltung am 12. November bekanntgegeben und sind zusätzlich unter www.heldenderheimat.de gebündelt.