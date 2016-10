Entspannung und Wellness im Wellnesshotel Adelboden

Stress im Alltag ist in der heutigen Zeit zur Normalität geworden. Mehr und mehr Arbeit und Verantwortung führen bei vielen Angestellten und Arbeitgebern zu chronischen Burn-Outs, Magen-Darm-Beschwerden und beruflichen wie privaten Problemen, wenn Familie und Kollegen mit der Stimmung der Betroffenen nicht mehr zurechtkommen.

Wellnesshotels und Erholungsurlaube sind gerade am Anfang einer solchen Stressspirale eine optimale Lösung, um wieder zu sich selbst zu finden und einen klaren Kopf zu bekommen. Selbst ein Wochenende kann ausreichen, um genug Kraft zu tanken, um schwierige Entscheidungen und Probleme in der Arbeitswelt kompetent angehen zu können, was vielleicht im Vorfeld durch zu viel Stress und Druck nicht mehr gewährleistet war.

Wellnesshotels machen vor allem dann Sinn, wenn sie den Gästen nicht nur Möglichkeiten zur Entspannung eröffnen, sondern auch das ganze Umfeld passt. Das Wellnesshotel im schweizerischen Adelboden (Bern) ist ein solches Beispiel. Umgeben von den Berner Alpen bietet das Hotel eine sensationelle Aussicht auf die Berge und weiten Landschaften. Natur und Ruhe werden hier besonders geschätzt. Ein Highlight für alle Gestressten ist der Spa-Pavillon im Park des Hotels; inmitten dieser lichtdurchfluteten Anlage sind alle Alltagssorgen vergessen. Weniger prickelnd, aber genauso spannend ist auch das Hallenbad im Wellnesshotel, das auch Besucher von außerhalb gerne aufnimmt. Ob Schwimmen, Planschen oder einfach das Wasser am Körper spüren - hier können die Gäste sowohl für Körper als auch für den Geist etwas Gutes tun.

Wer lieber aktiv entspannt, der kann die Bergbahnen und Wanderwege in der Umgebung erkunden. Gut ausgeschildert erwartet die Wanderfreunde hier ein grosses Angebot an Freizeitaktivitäten. Und um den Urlaub oder Urlaubstag abzurunden, verfügt das Wellnesshotel in Adelboden über ein eigenes Gourmet Restaurant, indem kreative und köstliche Menüs entworfen werden.

Egal ob Familienurlaub, Single-Ausflüge, Pärchen-Wochenende oder Business-Geschäfte in der Ruhe und Abgeschiedenheit der Berge - im Hotel Adelboden findet jeder das Richtige, um sich erholen zu können.