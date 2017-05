Epitech Hochschule für Innovation und IT neu in Berlin

In Berlin eröffnet im September 2017 eine neue Hochschule ihre Pforten mit dem Anspruch, die digitalen Pioniere von morgen auszubilden.

Das IT-Unternehmen Docker ist mit seiner Open-Source-Technologie äußerst erfolgreich und überzeugt am Markt. Allein bis 2015 sammelte das Unternehmen gut 120 Millionen US-Dollar an Investorengeldern ein. Der Gründer und heutige Technikvorstand Salomon Hykes ist Absolvent der Epitech (École pour l’informatique et les nouvelles technologies), der privaten französischen Hochschule für Innovation und IT. Er ist nur ein Beispiel von vielen für Epitech-Studenten, die mit großem Erfolg IT-Unternehmen starten. Künftig haben auch Studierende in Deutschland die Möglichkeit, sich an der Epitech zu Experten für Innovation und IT ausbilden zu lassen, denn im September 2017 eröffnet die Hochschule in Berlin ihre erste deutsche Niederlassung.

Die Ausrichtung und die Qualität des Ausbildungsmodells unterscheiden Epitech von herkömmlichen akademischen Bildungseinrichtungen. Hochschuldirektor Emmanuel Carli: „Die Philosophie von Epitech beruht auf dem Gedanken, dass im IT-Sektor Experten benötigt werden, die einerseits über umfassende wissenschaftliche und technische Kompetenzen verfügen und andererseits über die Fähigkeit, ihren Wissensstand ständig zu erweitern. Epitech versetzt die Studierenden in die Lage, mit den rasanten Veränderungen in der Welt der Informationstechnologie dauerhaft Schritt zu halten.“

Epitech bildet in einem projektbasierten Studienprogramm Experten für Innovation und IT aus.

Im Mittelpunkt der Ausbildung steht projektbasiertes Lernen mit Fokus auf Innovation, Programmieren und Softwareentwicklung. Geschult werden neben der Anpassungsfähigkeit an die Entwicklungen in der Informationstechnologie auch Verantwortungsbewusstsein und Projektmanagement. Ziel ist es, dass die Absolventen perfekt auf die Berufswelt vorbereitet sind, selbst zu Innovatoren werden und Unternehmergeist entwickeln. „In einer Welt der ständigen Änderung und Innovation halten sie damit alle Werkzeuge für den Erfolg in der Hand“, so Carli.

Eine wichtige Rolle spielt bei Epitech die Professionalisierung. Deshalb sieht das Programm während des gesamten Studiums intensive Praktikumsphasen vor. Epitech kooperiert in diesem Bereich eng mit Unternehmen. Beide Seiten profitieren davon: Epitech erhält Impulse für die praktischen Anforderungen an die Ausbildung und die Unternehmen treten in direkten Kontakt zu Ihren zukünftigen IT-Fachkräften.

Auch auf Internationalisierung und Auslandserfahrung wird in der Ausbildung großen Wert gelegt. Die ersten drei Jahre des fünfjährigen Programms absolvieren die Studierenden in Berlin, das vierte Jahr an einer der mehr als 20 Partneruniversitäten weltweit. Die renommierte University of California in Berkeley oder die Hong Kong University of Science and Technology sind nur zwei der zum Netzwerk gehörenden Universitäten. In Paris erwerben die Studierenden im fünften Jahr den Abschluss und damit den französischen Titel „Expert en Technologies de l’Information“ (Expertin/Experte für Informationstechnologie), der in Frankreich dem Master entspricht.

Absolventinnen und Absolventen der Epitech sind auf dem Arbeitsmarkt gesuchte Fachleute. Dies schlägt sich in einer herausragenden Einstellungsquote von 100 Prozent und überdurchschnittlich hohen Einstiegsgehältern nieder. Die 1999 gegründete Epitech verfügt in Frankreich über 13 Niederlassungen. Berlin wird nach Barcelona der zweite Standort im Ausland sein.