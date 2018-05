> Startseite > Freizeit & Hobby

Erfolgreich in die Hechtsaison starten Neustart in die Hechtsaison. Die Laichzeit und die damit verbundene Schonzeit des Hechtes ist zu Ende. Zur Freude zahlreicher Angler, die sich mit einer Angelausrüstung zum Hechtangeln ausstatten. Gerade jetzt sind Hechte, insbesondere kapitale Hechtdamen, nach dem Laichgeschäft hungrig. Ideale Bedingungen, um auch kapitale Hechtdamen an den Haken zu locken. Ausschlaggebend für den Fangerfolg am Wasser sind eine stabile Angelausrüstung und auffallende Hechtköder. Zur Unterstützung für die Auffrischung der Angelausrüstung, bietet die Angel Domäne ein umfangreiches Sortiment zum Hechtangeln an. Neben Angelruten, Angelrollen und Angelschnüre, finden Petri Freunde ein umfangreiches Sortiment an Hechtködern und Angelzubehör. Stabile Angelausrüstung zum Hechtangeln

Spätestens Ende April ist in den meisten Bundesländern die Schonzeit des Hechtes vorbei. Passionierte Angler treffen auf extrem hungrige und zum Teil auch aggressive Hechte, die aktiv auf Beutezug gehen. Um kapitale Hechte anzulocken und schonend aus dem Wasser zu ziehen, ist eine stabile Angelausrüstung wegweisend. Angefangen bei der Angelrute, ist diese eine stabile Spinnrute. Alternativ eignen sich auch Angelruten, die speziell zum Drop-Shot Angeln, Jiggen oder Jerken ausgelegt sind. Auch die Angelschnur und Angelrolle sowie das passende Hechtvorfach mit Angelhaken sind beim Hechtangeln unerlässlich. Die stabile Angelausrüstung sorgt dafür, dass der Hecht, selbst beim kräftigen Drill, nicht verloren geht. Weitere Angelgeräte, speziell zum Hechtangeln, sind bei der Angel Domäne zu finden. Auffallende Hechtköder vom Profi

In den warmen Frühlingsmonaten schwimmen Jungfische aktiv ihre Bahnen und verleiten den Hecht zum Angriff. Um das Schwimmverhalten der Jungfische auf die Köderführung zu übertragen, sind zum einen der Köder und zum anderen die Technik ausschlaggebend. Das Drop-Shot Angeln mit kleinen Gummifischen oder das Jiggen mit bebleiten Kunstködern haben sich beim Hechtangeln bewährt. Aber auch Blinker, Spinner und Wobbler sorgen im Wasser für auffallende Bewegungen und reizen den Hecht. Die Angel Domäne bringt ihr Angebot an Hechtködern auf den neusten Stand und präsentiert aktuell über 1.000 verschiedene Kunstköder zum Hechtangeln. Da ist für jeden Hechtangler der passende Köder dabei. Weitere Informationen zum Thema unter:

https://www.angel-domaene.de/zielfi....hechtangeln---17_388.html Kurzprofil:

Das Sortiment auf angel-domaene.de umfasst beinah 15.000 Produkte und richtet sich sowohl an Angel-Profis als auch an Angel-Anfänger. Die Produkte sind in verschiedenen Preiskategorien erhältlich, sodass sich für jedes Budget eine passende Ausrüstung zusammenstellen lässt. Mit über 27 Jahren Erfahrung im Bereich Angelsport, bietet Angel Domäne zudem eine umfassende und kompetente Beratung. Unternehmensinformation:

Angel Domäne

H&G GmbH & Co. KG

Zum Osterfeld 18

37688 Beverungen

Peter Held, Elmar Gockeln

Tel.: +49 (0) 5273 / 36 77 9 0 Λ nach oben 03.05.2018 10:13 Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_845218

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

ANGEL-DOMÄNE H&G GmbH & Co. KG Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: Angelsaison: Gut ausgerüstet in die Angelsaison 2011 starten

Trotz Winter, Schnee, Eis und Glätte- leidenschaftliche Angler lassen sich auch durch die Kapriolen des Wetters nicht ihren Spaß am Angeln nehmen. Das Frühjahr kommt bestimmt und dann fängt sie wieder richtig an- die Angelsaison 2011. Um sich...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben