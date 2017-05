Erfolgreich werden beginnt im Kopf

HeySweetspot 22.05.2017 – Was zeichnet erfolgreiche Menschen aus? Was machen sie anders?

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt in ihrer Einstellung zum Leben, zur Arbeit und vor allem zu sich selbst. Sie agieren stets authentisch und liefern der Gesellschaft einen Mehrwert. Erfolgreiche Menschen haben es gelernt, ihren Fokus auf die Dinge zu legen, die ihnen Spaß machen und die sie besonders gut können. Sie stellen sich nicht in den Vordergrund und übernehmen für ihr Handeln stets die volle Verantwortung. Diese Eigenschaften kann sich jeder Mensch zu eigen machen. Es bedarf lediglich der richtigen Einstellung.

Doch was ist eigentlich Erfolg? Erfolg bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Allgemein kann gesagt werden: Erfolg ist, wenn man das hat, was man braucht, um glücklich und zufrieden zu sein. Dazu bedarf es allerdings einem konkreten Wissen über die eigenen Fähigkeiten, Leidenschaften, Werte und Prinzipien. Zu den wichtigsten Werten erfolgreicher Menschen zählen Mut, Integrität, Selbstakzeptanz, Zielstrebigkeit und Selbstdisziplin. Der entscheidende Faktor, um auf lange Sicht erfolgreich zu sein, liegt in einem zentralen Punkt: Der Sinnerfüllung.

Denn erfolgreich werden und bleiben ist nicht einfach. Solange hinter der Tätigkeit jedoch ein nachhaltiger Sinn steckt, fühlt sich die Arbeit nicht als Arbeit an, sondern als Verwirklichung der eigenen Ideen, Träume und Wünsche.

Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg. Es ist Nichtstun. Entscheidend ist also das Verständnis darüber ins Handeln zu kommen, um Erfahrungen zu sammeln, aus ihnen zu lernen und gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen. Dieses Schema verfolgen erfolgreiche Persönlichkeiten ihr ganzes Leben lang. Kontinuierliche Weiterbildung und Verbesserung der eigenen Fähigkeiten bilden einen zentralen Ankerpunkt in ihrem Leben.

Um von Anfang an die richtigen Schritte zu gehen, werden auf HeySweetspot die wichtigsten Fakten für ein erfolgreich-werden-Mindset erläutert: https://heysweetspot.de/erfolgreich-werden/