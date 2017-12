Erfolgreiche Präsentation der ROCKET-Innovationsprojekte auf der iMNC

Innovationen zu initiieren ist ein wichtiges Ziel von Förderprojekten wie dem deutsch-niederländischen Interreg V A Projekt „ROCKET“. Aber dieses Projekt geht noch einen Schritt weiter, in dem es die Innovationspartner im Bereich der Geschäftsentwicklung unterstützt, sobald der dazu erforderliche Entwicklungsstand erreicht ist.

Zufrieden mit der Resonanz auf der Konferenz waren die Partner der Projekte „Antibacterial Materials“, „Elasto-Tweezers“ und „Sail Pro“

Aus diesem Grund hat das Projektkonsortium auf der „International MicroNanoConference 2017“ in Amsterdam den ROCKET-Innovationsprojekten eine Bühne zur Präsentation der Resultate auf der Ausstellung geboten. So konnten die Partner der Projekte „Antibacterial Materials“, „Elasto-Tweezers“ und „Sail Pro“ bereits in einem frühen Stadium der Projektlaufzeit ihre Innovationen dem Fachpublikum präsentieren und Kontakte zu potenziellen Anwendern knüpfen. Auch die Erschließung neuer Märkte und Anwendungsfelder ist ein wichtiger Bereich des Business Developments, der durch die Präsentation auf internationalen Fachmessen adressiert wird, nicht zuletzt durch die beratende, strategische Unterstützung der ROCKET-Initiatoren Oost NL, Business Cluster Semiconductors NL, Novel-T, dem Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW und der Innos-Sperlich GmbH.

Neben der direkten Unterstützung der Innovationsprojekte auf der Konferenz stand die strategische Weiterentwicklung des ROCKET-Projekts selbst im Fokus der Arbeitstreffen am Rande der Messe. Hier wurde das weitere Vorgehen im Projekt sowohl allgemein als auch in Bezug auf ein möglichst effizientes Business Development besprochen. Da die Innovationsprojekte sich auf Neuentwicklungen im Bereich der Schlüsseltechnologien fokussieren, steht gerade hier die Geschäftsentwicklung und Wertschöpfung vor einer besonderen Herausforderung und ist nicht allein mit klassischer Außendarstellung zu lösen. Die komplexen und hochspezialisierten Produkte und Dienstleistungen bedürfen individueller Maßnahmen, will man sie erfolgreich am Markt platzieren.

Da die letzte Förder-Runde des Projekts so große Resonanz erzeugt hat, wurde auch darüber gesprochen, wie man die Projekte, die leider nicht im Rahmen von ROCKET gefördert werden konnten, aber dennoch ein extrem hohes Potenzial innehaben, unterstützt werden können. Lösungen hierbei können die Vermittlung von Projektpartnern und Fördermöglichkeiten ebenso wie die Anbahnung eines Folgeprojekts von ROCKET mit ähnlicher Ausrichtung und Impact sein.

„ROCKET“ steht für „RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies“ und fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zwischen Nordsee und Niederrhein zur Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation.

Im Fokus stehen Schlüsseltechnologien (KET, Key Enabling Technologies) wie Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Mikro- und Nanoelektronik, innovative Materialien und Werkstoffe sowie Photonik. Diese bilden die technologische Grundlage für die Antworten auf die globalen Herausforderungen. Das Projekt wurde von einem Konsortium aus regionalen Innovationsförderern aus den Niederlanden, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen initiiert. Lead-Partner Oost NL und die Core-Partner Business Cluster Semiconductors Netherlands, Novel-T, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW und Innos-Sperlich koordinieren das Gesamtprojekt und stehen als regionale Ansprechpartner den Bewerbern und Partnern von Innovationsprojekten und Machbarkeitsstudien beratend und strategisch zur Seite.