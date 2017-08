Die SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm konnte am 08.08.2017 vier Ihrer Studiengänge erfolgreich re-akkreditieren.

Die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) im Präsenz- und dualen Studienmodell und die Präsenz- Masterstudiengänge Supply Chain Management (M.Sc.) und Management Energiewirtschaft (M.Sc.) wurden von den Akkreditierungsagenturen erfolgreich überprüft und für weitere sieben Jahre programmakkreditiert. „Mit der erfolgreichen Programmakkreditierung bieten wir den Studierenden ein aktuelles und qualitätsgesichertes Studium und ein akademisch hohes Niveau mit Marktrelevanz“, so Maike Balzer, Qualitätsmanagerin der SRH Hochschule Hamm.

Am 17. Mai diesen Jahres fand die Begehung an der SRH Hochschule in Hamm statt. Die Gutachter der Akkreditierungsagentur ZEVA fanden sich vor Ort ein und prüften unter anderem die Aktualität der Lehrinhalte. Die Änderungen an den einzelnen Curricula der Studiengänge sind Ergebnisse aus Lehrevaluation und Wünschen der SRH-Studierenden. Die Akkreditierung für die nächsten sieben Jahre sei ein tolles Ergebnis und u.a. auch den Studierenden zu verdanken, heißt es von der Hochschule.

Die Akkreditierung aller Studiengänge ist Teil des Landeshochschulgesetzes und wird den Hochschulen auferlegt. Die Re-Akkreditierung ist ein wichtiger Schritt, um die Qualität von Lehre und Studium zu sichern. Zudem trägt sie zur Entwicklung der Studiengänge bei. Im Fokus einer Re-Akkreditierung steht die Änderung der Curricula. Bei einer Neuakkreditierung hingegen werden neu entwickelte Curricula bewertet und beurteilt. Ziel dieses Verfahrens ist die Qualitätsbeurteilung der Studiengänge. Die Studiengängen der SRH Hochschule tragen alle das aktuelle Qualitätssiegel des deutschen Akkreditierungsrates.