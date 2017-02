Erfolgreiche SAP-Integration mit Intershop in den Niederlanden durch die HONICO eBusiness GmbH

Die HONICO eBusiness GmbH, spezialisiert auf das Thema SAP-Integration mit nonSAP-Systemen, hat in Zusammenarbeit mit KPMG Crimsonwing für die niederländische Firma Mid Ocean Brands das bestehende SAP-System an den Onlineshop Intershop angebunden.



Mit inzwischen über 50 Jahren Erfahrung gehört Mid Ocean Brands zu einem der führenden Großhändler im europäischen Werbegeschenke-Markt. Mehr als 10.000 Händler aus über 40 Ländern weltweit vertrauen dem Werbeartikellieferant mit Hauptsitz in den Niederlanden, innerhalb von 24 Stunden die gewünschten Produkte an Ihre Kunden zu versenden.

Um dafür einen problemlosen Datenaustausch zwischen dem Onlineshop Intershop von Mid Ocean Brands und dem SAP-System ermöglichen zu können, wurde die HONICO eBusiness GmbH nach Gewinnen des Projektes beauftragt, mit ihrem iMan® WebConnect die SAP-Anwendungen des Unternehmens nahtlos in die Intershop-Lösung zu integrieren. Weitergehende Produktinformationen werden in einem Product Information Management (PIM) System gepflegt und ebenfalls durch IntegrationMan an Intershop übertragen.

Anfang letzten Jahres ist der neue Onlineshop der Firma Mid Ocean Brands live gegangen.

Aus Sicht der HONICO eBusiness GmbH konnte die besondere Herausforderung, das Bereitstellen aussagekräftiger Informationen bei bestmöglicher Shop-Performance, sehr gut durch eine ausgewogene Kombination von event- und zeitgesteuerten Integrationsprozessen gelöst werden. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten war stets unkompliziert und einwandfrei. Auch der IT Manager von Mid Ocean Brands, Hans Kramer, ist zufrieden: „Die Zusammenarbeit mit der HONICO eBusiness GmbH ist eine wahre Freude.

Sowohl die Mitarbeiter als auch die Technologie gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Implementierung!“ Emil Hadner, Geschäftsführer der HONICO eBusiness GmbH, hofft nun auf weitere erfolgreiche Projekte im Umfeld von Intershop und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Mid Ocean Brands und KPMG Crimsonwing.