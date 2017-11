Als SEO Dienstleister hat Semtrix durch das spezielle Konzept erfolgreich SEO Projekte für kleine bis mittelständische Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen realisiert und kann für die Jahre 2016 und 2017 auf einen gewachsenen Kundenbestand zurückblicken.

Ein Firmen-Motto, das wie ein Fels in der Brandung Trends überdauert und Vertrauen schafft

Mit dem gelebten Motto „Wir nehmen SEO persönlich.“ zeichnet sich Semtrix durch direkte Ansprechpartner für jedes einzelne Projekt aus und bietet Unternehmern die Möglichkeit, ein auf Expertise beruhendes SEO Know-how gemeinsam umzusetzen. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich SEO haben die führenden Köpfe des Unternehmens einen umfangreichen Überblick über die Entwicklung des SEM (Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung). Es hat sich gezeigt, dass die persönliche Beratung und Begleitung in Kombination mit der technischen Kompetenz zu mehr Kundennähe führt. Das fängt schon bei dem Internetauftritt der Agentur an: Man gewinnt nicht nur eine Übersicht über das Leistungsspektrum, sondern kann sich vorab ein Bild von den Teammitgliedern machen. Mit den Niederlassungen in Essen, Düsseldorf und Nürnberg kann Semtrix überregional agieren und den Handlungsbedarf individuell für jedes Unternehmen und Anliegen durch abgestimmte Prozesse schnell verarbeiten. In den täglichen Arbeitsabläufen stellt sich das Team als Allrounder auf, da die Bereiche Onpage und Offpage sowie SEA von spezialisierten Mitarbeitern begleitet werden. Florian Hubernagel, Manager der Kundenbetreuung bei Semtrix, weiß, warum sich die Rezeptur von Semtrix von anderen Agenturen unterscheidet: „Viele unserer Kunden wagen sich zum ersten Mal an das Thema Onlinemarketing und sind entsprechend unsicher, vor allem, weil es wenig „zum Anfassen“ gibt. Und einige langjährige Kunden haben früher schlechte Erfahrungen mit Onlinemarketing-Agenturen gemacht – oft fühlten diese sich nicht wirklich betreut. Marketing benötigt generell Vertrauen. Hier ist es extrem wichtig, dass die Kunden zum einen genauestens über die Prozesse aufgeklärt und auf dem Laufenden gehalten werden und zum anderen fühlen, dass in der Agentur immer jemand ist, der sie versteht und sich kümmert. Und zwar ehrlich und persönlich. Man muss nicht nur sein Handwerk verstehen, sondern auch Menschen.“

Mit SEO können kleine und mittelständische Firmen dauerhaft in ihr Unternehmenswachstum investieren

Suchmaschinenoptimierung für Google ist ein Bereich, der immer noch wächst und mit ständigen Änderungen des Algorithmus für Laien kaum zu überschauen ist. Nach vielen System-Updates von Google, die bei einigen Unternehmen zu extremen Verlusten in der Sichtbarkeit in den Suchergebnissen geführt haben, stellen sich Unternehmer zu Recht die Frage, wie man in den wichtigsten Online-Marktplatz der Gegenwart ohne Risiko investieren kann.

Viele befürchten, den technologischen Anschluss zu verlieren und sind mit dem Angebot von Dienstleistungen und Ratgebern zum Thema SEO schlichtweg überfordert. Klar ist: Eine höhere Positionierung in den Suchergebnissen führt zu mehr Webseiten-Besuchern und daher auch zu mehr Umsatz. Aktuelle Anforderungen wie z.B. das Responsive Webdesign und einzigartiger Content müssen für jedes Projekt in die bestehenden Strukturen nachhaltig eingebunden werden. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Optimierungsstrategien eine hohe technische, strukturelle und redaktionelle Qualität haben müssen. Daher ist das Beratungskonzept von Semtrix nicht nur mit den neuesten Tools und Google-Partnerschaften äußerst flexibel, sondern individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Auch für das kommende Kalenderjahr können sich Kunden von Semtrix wie gewohnt auf Zuverlässigkeit und passgenaue Lösungsansätze verlassen.