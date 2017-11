Der Markt für individuelle Finanzberatungen wächst – und erfahrene und transparente Dienstleister wie die ascent AG und ihre Partner profitieren von dieser Entwicklung.

So konnte sich das Unternehmen 2017 wieder gleichermaßen Kunden und Finanzexperten mit seinen Leistungen überzeugen.

Die diesjährige Bilanz der ascent AG kann sich sehen lassen: Der Spezialist für Investmentfonds bediente die steigende Nachfrage nach professionellen Finanzberatungen auch in 2017 wieder äußerst erfolgreich. Mithilfe seiner erfahrenen Partner bietet das Unternehmen kompetente und individuell zugeschnittene Anlageanalysen und -empfehlungen für Privatpersonen und hat sich mit diesen Leistungen 2017 noch prominenter im Markt etabliert. So konnte sich der Finanzspezialist in diesem Jahr über zahlreiche zufriedene Kunden und eine Auszeichnung des Finanzmagazins CASH freuen.

Platz 1 der Spezialvertriebe für Investmentfonds

Das renommierte Finanzmagazin CASH zeichnet jedes Jahr besonders erfolgreiche Finanzbetriebe aus. Grundlage dafür ist der Erlös, der aus den eingegangenen Provisionen entsteht. Wie bereits in den vorangegangenen Jahren konnte die ascent AG auch 2017 wieder überzeugen und schaffte es abermals in die Liste der Top 14 Finanzspezialdienstleister. Im Bereich Investmentfonds führt das Unternehmen die Rangliste sogar an und wurde vom Magazin zum erfolgreichsten Vertreter der Branche gewählt.

Direkte Beratung statt pauschalem Online-Service

Zahlreiche positive Rückmeldungen zum Angebot des Finanzspezialisten gab es auch von Kundenseite. Viele Bundesbürger wollen sich angesichts der immer komplexer werdenden Finanzwelt nicht mehr nur online oder mithilfe sogenannter „Robo Advisors“ informieren lassen. Statt pauschaler Empfehlungen bevorzugen sie direkte Beratungen von erfahrenen Branchenspezialisten. So verzeichnete auch die ascent AG 2017 einen hohen Zulauf an Beratungskunden. Aktuelle Studien lassen ebenfalls den Schluss zu, dass der Beratungsqualität bei Finanzfragen weiterhin eine zentrale Rolle zukommt. So gaben in einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstitutes „Explorare“ 62 Prozent der Befragten an, bereits einen Finanzberater für den Vermögensaufbau konsultiert zu haben.

Private Finanzbildung stärken

Doch nicht nur der Vermögensaufbau benötigt immer mehr Know-how. Auch in vielen anderen Bereichen der Alltagsökonomie fehlt vielen nicht selten das notwendige Wissen, um effektiv zu haushalten. Wie wählt man beispielsweise den passenden Energieversorger aus? Welche Versicherungen braucht man wirklich und wie lassen sich preiswerte Tarife finden? – Diese und viele weitere Fragen beantworten die Experten der ascent AG in ihrem Vortrag „Angewandte Alltagsökonomie für alle“.

Aufgrund der hohen Nachfrage fanden 2017 zahlreiche Vorträge in den verschiedensten deutschen Städten statt. Seit Beginn der Vortragsreihe zählte das Unternehmen bereits über 550.000 Besucher. Wer bis jetzt noch nicht teilgenommen hat, erhält auch 2018 wieder die Möglichkeit, sein Finanzwissen zu erweitern.

ascent AWARD 2017

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr war der bereits mit Spannung erwartete ascent AWARD im März. Mit mehr als 240 Gästen feierte das Unternehmen im Harres Sport- und Kulturzentrum in St. Leon Rot seine erfolgreichsten Geschäftspartner. Im Rahmen der Ehrungen, Vorträge und der großen Aftershow-Party konnten sich die Partner des Unternehmens austauschen und in entspannter Atmosphäre ihr Netzwerk ausbauen.

Der Vorstandsvorsitzende Rainer Thibaut stellte zudem das neue Vortragskonzept vor, mit dem die Expertise der Finanzberater noch stärker im Bereich der angewandten Alltagsökonomie Anwendung finden soll. So soll es auch Privathaushalten noch besser ermöglicht werden, erfolgreich nach ökonomischen Gesichtspunkten zu wirtschaften.

