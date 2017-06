Erfrischende Brise & Lichtquelle in einem - Rabattaktion für Ventilatoren bis zum 16.06.17 bei Lampenwelt.de

Schlitz, 08.06.2017. Die Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Lampen und Leuchten, bietet Kunden bis einschließlich 16.06.2017 einen Rabatt von 15 € auf das gesamte Sortiment an Ventilatoren im Onlineshop an. Die Einlösung des Rabatts erfolgt über einen Gutscheincode.

Mit dem Sommer kommt die Hitze. Wer sich jetzt drinnen aufhalten muss oder wer am Abend einfach einmal gemütlich auf seiner Couch entspannen möchte, der kann mit Ventilatoren für ein angenehmes Raumklima sorgen. Doch moderne Ventilatoren in ihren verschiedensten Ausführungen vom Decken- bis zum Standventilator können noch weit mehr. So sind Deckenventilatoren auch mit integrierter Beleuchtung zu haben. Wer nur einen Stromanschluss an der Decke hat, braucht sich also nicht zwischen Lichtquelle und kühlender Brise zu entscheiden.

Denn gerade in den oberen Etagen, direkt unter dem Dach, kann es im Sommer sehr warm werden. Ein Ventilator leistet hier bei langanhaltender Hitze einen echten Beitrag zum persönlichen Wohlgefühl.

Was viele nicht wissen: Die Anschaffung zahlt sich nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst und Winter aus. Denn in der kalten Jahreszeit sorgen mit einem Winterbetrieb ausgestattete Ventilatoren für eine gleichmäßigere Verteilung der warmen Luft im Raum. Damit lassen sich bis zu 30 Prozent Heizkosten sparen und kalte Füße gehören der Vergangenheit an. Heutzutage sind Ventilatoren darüber hinaus mit zahlreichen Komfortfunktionen ausgestattet: von individuell einstellbaren Geschwindigkeitsstufen per Fernbedienung bis zum besonders leisen Betrieb. Auch beim Design lassen die praktischen Raumluftverbesserer keine Wünsche offen. In verschiedensten modernen und klassischen Varianten sind sie erhältlich, je nach persönlichem Geschmack auch in unterschiedlichsten Farben und Materialien. Und wer das Gerät nicht fest installieren möchte, kommt mit einem flexibel einsetzbaren Stand- oder Tischventilator ebenfalls auf seine Kosten.

