Ergonomie am Arbeitsplatz durch höhenverstellbare Schreibtische

Rückenschmerzen durch zu langes Sitzen sind im Arbeitsalltag keine Seltenheit. Doch viele Firmen halten eine persönliche Anpassung der Büromöbel für Luxus.

Im Sinne der Gesundheitsprävention sind solche Maßnahmen allerdings eine medizinische und aus unternehmerischer Sicht eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Höhenverstellbare Schreibtische helfen dem Mitarbeiter, schnell vom Sitzen zum Stehen zu wechseln. Zum einen führt der Wechsel der Körperhaltungen sofort zu einem spürbar besseren körperlichen Wohlbefinden - zum anderen erweitert der freie Wechsel die geistige Leistungsfähigkeit und den kreativen Aktionsradius des Büromitarbeiters beträchtlich. Denn: Geistige und körperliche Beweglichkeit stehen in wechselseitiger Beziehung.

Aus diesem Grund bietet LEUWICO höhenverstellbare Schreibtische an, die in Verbindung mit dem entsprechenden Drehstuhl die optimale Arbeitshöhe in der Sitzposition gewährleisten und den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen ermöglichen. Zudem werden ergonomisch höhenverstellbare Schreibtische sogar von den Krankenkassen bezuschusst.



Gesunder Arbeitsplatz durch Dynamik

Die menschliche Wirbelsäule braucht Bewegung. Je mehr Dynamik Sie in Ihre tägliche Arbeit am Bildschirm einbauen, umso besser werden die Bandscheiben versorgt und die Rücken- und Bauchmuskeln trainiert. So können Sie Rückenschmerzen und möglichen Folgeerkrankungen wirksam vorbeugen. Ergonomische Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische sind die optimale Kombination. So erhalten Sie einen Steh-Sitz-Arbeitsplatz, der ein hohes Maß an Dynamik bei der täglichen Arbeit bringt.



Bandscheiben brauchen Bewegung – warum?

Die Bandscheiben sind der Puffer zwischen den Wirbeln und sorgen für die hohe Beweglichkeit der Wirbelsäule. Sie bestehen aus einem festen, faserigen Bindegewebe, dem sogenannten Faserring und einem weichen Kern aus gallertartiger Flüssigkeit – dem Gallertkern. Ab dem vierten Lebensjahr enthalten die Bandscheiben keine eigenen Blutgefäße mehr. Sie saugen - ähnlich einem Schwamm – Nähflüssigkeit aus dem umliegenden Gewebe auf, wenn Sie entlastet werden. Bei der Belastung wird die verbrauchte Flüssigkeit wieder abgegeben. Der Wechsel zwischen Be- und Entlastung sorgt also für den Stoffwechsel der Bandscheibe. Bei zu langem Verweilen in der gleichen Haltung kann die Bandscheibe nicht mit Flüssigkeit versorgt werden – der Faserring wird spröde und der Gallertkern ist nicht mehr ausreichend gefüllt. Dadurch werden die Bandscheiben dünner und verletzlicher.



Bewegung ist der Schlüssel zum gesunden Rücken

Es ist also durchaus ratsam, den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass die Arbeitshaltung möglichst oft gewechselt wird. Gerade bei höhenverstellbaren Tischen ist die Wahl der Verstellart von zentraler Bedeutung. Je einfacher und schneller die Verstellung des Tisches funktioniert, umso häufiger wird die Position gewechselt. Hier bietet die Handverstellung einen deutlichen Vorteil gegenüber einer motorischen Verstellung. Der Tisch kann spielend leicht in nur einer Sekunde in die Stehposition gebracht werden. Der häufige Wechsel von Sitzen und Stehen beugt so Rückenschmerzen und möglichen Folgeerkrankungen aktiv vor.

