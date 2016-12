Erhöhung der IT-Verfügbarkeit in Rechenzentren durch leistungsfähigen Transferschalter

Mit dem ‚Expert Transfer Switch 8801-1‘ bietet die Firma GUDE einen automatischen Transferschalter (ATS) an, der innerhalb bestehender IT-Installationen eine zusätzliche Redundanzebene schafft.

Dank robuster Schaltfunktionalität schaltet das Gerät beim Ausfall der primären Stromversorgung schnell auf eine alternative Stromquelle, wahlweise Netzanschluss oder USV. Der ATS ermöglicht damit eine unterbrechungsfreie Speisung der bis zu sieben direkt angeschlossenen Verbraucher. Auch bei Phasenversatz ist eine redundante Stromversorgung gewährleistet. Des weiteren erlaubt eine manuelle Umschaltung per Knopfdruck, SNMP, Telnet oder Webinterface Wartungsarbeiten an einer Zuleitung. Insbesondere Betreiber von Rechenzentren erhalten mit diesem 19-Zoll-Gerät ein kosteneffizientes Mittel, um IT-Geräte mit Einzelnetzteil in dual-gespeiste Anwendungen zu verwandeln. Neben der Minimierung von Ausfallzeiten lassen sich damit Energieeffizienz, Hardware- und Überwachungskosten optimieren.

Darüber hinaus unterstützt der ‚Expert Transfer Switch 8801-1‘ den Anwender bei der Überwachung der Netzwerkinstallation: Neben zwei integrierten Energiezählern, die eine Vielzahl elektrischer Größen erfassen, verfügt der Netzumschalter über Differenzstrommessung sowie zwei Anschlüsse für optional erhältliche Temperatur-/Luftfeuchte-Sensoren. Dabei geben leicht ablesbare LED-Displays Auskunft über den Schaltzustand des Geräts sowie über die gemessenen Energie- und Sensorwerte. Neben der Energiemessung tragen Echtzeit-Überwachung sowie vorzeitige Überlast- und Schwellwert-Alarmierung dazu bei, systemkritische Zustände und Ausfallzeiten zu vermeiden. Konfiguration und Steuerung sind über die bevorzugten (Sicherheits-) Protokolle möglich. IPv6, SSL, SNMPv3 und Telnet werden unterstützt.

Expert Transfer Switch 8801-1: Der vielseitige Automatische Transferschalter (Copyright: GUDE)

Auf einen Blick

- Automatische Umschaltung auf alternative Stromversorgung B bei Ausfall der Stromversorgung A

- Schnelle Umschaltung auch bei Phasenversatz

- Bei Wiederkehr der Stromversorgung A automatische Rückschaltung möglich

- Umschaltzeit bei Phasengleichheit:

mit Knopfdruck: ≤ 7 ms

mit Automatik: ≤ 15 ms

- Umschaltzeit bei Phasenversatz:

mit Knopfdruck: ≤ 10 ms

mit Automatik: ≤ 18 ms

- Manuelle Umschaltung auch über SNMP, Telnet oder Webinterface

- LED-Display zur Darstellung des Status der Stromversorgung einschließlich Anzeige Phasenversatz

- Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung

- 2 Energiezähler, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar

- Differenzstrommessung

- Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Gesamtstrom, IP-Adresse, Sensorwerten und Fehlermeldungen

- 2 Anschlüsse für optionale Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur und Luftfeuchtigkeit)- Erzeugung von Nachrichten per E-Mail, Syslog und SNMP Traps in Abhängigkeit von eingestellten Schwellenwerten der Energie-, Temperatur- oder Feuchtigkeitsmessung- Firmware-Update im laufenden Betrieb über Ethernet möglich- IPv6-ready- HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS), DHCP, Syslog- SNMPv1, v2c, v3 (Get/Traps)- TLS 1.0, 1.1, 1.2- Konfiguration und Steuerung über Telnet- Geringer Eigenverbrauch- Entwickelt und produziert in Deutschland

Anschlüsse

- 2 Netzanschlüsse IEC C20, max. 16 A

- 6 Lastausgänge IEC C13, max. 10 A

- 1 Lastausgang IEC C19, max. 16 A

- Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)

- Galvanisch getrennter Signalausgang (Sub-D 9-polig)

- 2 Sensoreingänge (RJ45) für optionale Sensoren

Einsatzgebiete: Rechenzentren, IT-Installationen

Montage: Server-/Schaltschrank (19-Zoll, 1 HE)

Verfügbarkeit: Ab sofort über den Hersteller und einschlägige Distributoren

Erhältliches Zubehör: Temperatursensor, Hybridsensor (Temperatur/Luftfeuchte), Kabelhalterung