Erkältungsmittelhersteller mit hohen Investments in TV-Spots

Mit mehr als 140 Erkältungsmittelpräparaten versorgen zehn Hersteller den Markt. 156 Millionen Euro an Werbeausgaben innerhalb von zwölf Monaten verdeutlichen die mediale Fokussierung.

Dem stehen zurückhaltende Social Media-Aktivitäten gegenüber.

Esslingen am Neckar, 30. Januar 2018 – Die Portfolios der zehn analysierten Anbieter von Erkältungsmitteln umfassen zwischen vier und 36 Produkte. Merz Pharma erweist sich dabei als Anbieter mit der größten Produktvielfalt, noch vor ratiopharm und Procter & Gamble. 34 Prozent der Präparate werden bei Husten beziehungsweise für die Schleimhaut empfohlen, 22 Prozent sind für die Atemwege. Die Hersteller bieten über 30 Packungsgrößen in unterschiedlichen Darreichungsformen an. Umfangreiche Plattform-Preisvergleiche zeigen bei MCM Klosterfrau, ratiopharm und Stada häufig niedrige Einstiegspreise. Die größte Preisspanne weist der Pharmahersteller Pohl-Boskamp auf.

Die analysierten Erkältungsmittelhersteller fokussieren stark die mediale Kommunikation.

156 Millionen Euro an Werbeausgaben im Zwölf-Monats-Zeitraum bekunden dies. Fünf Anbieter bewerben die Mittel gegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit im hochpreisigen Medium TV. Dagegen belegen fast alle Anbieter bei der organischen Stichwortsuche in Suchmaschinen hintere Platzierungsränge. Ähnliches zeigt sich in den Social Media. Neun der zehn Hersteller betreiben Profile, dennoch posten die Anbieter eher selten erkältungsmittelrelevante Beiträge. Stada gelingt hier eine Abhebung durch eine erhöhte Social Media-Präsenz. In der Kommunikation über ihre Serviceteams präsentieren sich die Hersteller inhomogen. Während bei den Telefonanfragen durchgängig eine gute bis sehr gute Antwortqualität vorliegt, fällt diese bei eMail-Anfragen deutlich ab.



Über die Studie:

Die "Marketing-Mix-Analyse Erkältungsmittel 2018“ von research tools gibt auf 294 Seiten Einblick in das Marketingverhalten der zehn berücksichtigten Anbieter Dr. Schwabe, Engelhard, Hexal, MCM Klosterfrau, Medice Arzneimittel Pütter, Merz Pharma, Pohl-Boskamp, Procter & Gamble, ratiopharm, Stada. Analysiert wurden die vier Marketing-Ps Product, Price, Place, Promotion.

Stärken-Schwächen-Analyse und Marketing-Ranking führen sämtliche Ergebnisse zusammen und eine statistische Marketing-Positionierung visualisiert die Ergebnisse.