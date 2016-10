"Erklär mir das Genießen" Literaturtipp

Mit seinem temporeichen Roman legt der in Stadthagen ansässige Autor Henning Bothe ein weiteres Werk vor. „Fünf Bagatellen über eine Verführung" ist ein Roman aus elektronischen Kurz- und Langnachrichten, erschienen im Diotima Verlag, mit Illustrationen von Viktor Nono.

Zum Inhalt

Der neunzehnjährige Abiturient Julian Arning glaubt aus Søren Kierkegaards Werk "Tagebuch des Verführers" zu wissen, was ein Verführer ist: ein Künstler, der eine fremde Person nach eigenem Plan zu formen versteht. Er geht ans Werk, handelt es sich bei dem Objekt seiner Begierde doch um eine anspruchsvolle und gebildete Frau.

Julian ist eine freigeistig-anarchische Natur mit literarischer und philosophisch-theologischer Begabung. Er schreibt Mails an seine Freunde, seine ehemalige Lehrerin, einen ehemaligen Lehrer und seine Mutter.

Dieser E-Mail-Roman ist eine sprachliche Meisterleistung und liest sich mal schnoddrig, mal komisch, mal verzweifelt ernsthaft.

Eine empfohlene Lektüre für Jugendliche und Erwachsene, die sich von den Themen Adoleszenz, Verführung und Sinnsuche ansprechen lassen.

„In der zehnten Klasse haben wir diesen eigenartigen ‚Tonio Kröger' gelesen, wo man den Künstler an den müden Moderfarben der Iris erkennt. Welch ein verzweifelter Schwachsinn! Der Mann hat nie verkraftet, dass Richard Wagner blaue Augen hatte. Und nicht nur der! Giuseppe Verdi, Mozart, Richard Strauß, alle die von Mann bewunderten musikalischen Genies trugen den ozeanischen Ton, waren blauäugig, himmelsäugig, unendlichkeitsäugig, und er muss mit kuhbraunen Allerweltsaugen geboren werden. Neun von zehn Menschen sind braunäugig. Wussten Sie das?"

„Allen Flüssen bin ich verschworen, den kleinen wie den großen. Allen Quellen. Allem, was strömt. Wenn man in mich hineingriffe, ich wüsste nicht zu sagen, was man da in der Hand hielte. Denn einen Fluss für Wasser zu halten, verrät ja nur tiefe Ahnungslosigkeit."

Das Buch „Fünf Bagatellen über eine Verführung" ist als Taschenbuch ab 24.10.2016 direkt über den Buchshop Diotima Verlag, im Buchhandel oder andere Distributoren erhältlich: ISBN 978-3-945315-08-8, 312 Seiten, 14,90 €, mit 6 Illustrationen von Viktor Nono, Philosoph und Künstler aus Neuss.

Zum Autor:

Henning Bothe, geb. 1952, Studium der Germanistik, Politikwissenschaft, Philosophie und Publizistik in Göttingen und Hannover; Staatsexamen; Graduierten-Stipendium der Leibniz Universität Hannover mit Forschungsaufenthalten in Tübingen und Basel; Promotion mit einer Studie zur Hölderlin-Rezeption; Tätigkeiten an Schule, Universität (Lehraufträge in Hannover, Hildesheim und Lüneburg) sowie Einrichtungen der Lehrerfortbildung. Zuletzt erschien von ihm der Roman "Abstand von den Siegern".