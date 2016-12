Erst nach New York, dann zum High School-Aufenthalt

Bonn, 7. Dezember 2016. Mit der Bonner Austausch-Organisation ec.se können Jugendliche, die ab August 2017 einen High School-Aufenthalt in den USA erleben möchten, vorher einen Trip nach New York City mitmachen.

Gemeinsam mit anderen internationalen Schülern wird vier Tage lang der Big Apple erkundet. Die Teenager werden begleitet von Mitarbeitern der Organisation, die auch während des anschließenden High School-Aufenthaltes für die Betreuung zuständig ist. Nach dem Sightseeing-Trip fliegen die Austauschschüler dorthin, wo ihr Zuhause für die nächsten fünf beziehungsweise zehn Monate sein wird.

Im USA Public-Programm ist zunächst offen, wo genau die Schülerinnen und Schüler ihren High School-Aufenthalt verbringen. Erst wenn die Gastfamilie feststeht, wissen sie, ob es etwa in eine Kleinstadt in Illinois, eine ländliche Gegend in Oregon oder in einen Vorort von Atlanta, Georgia geht. Ziel des Programms ist es, den Jugendlichen den typisch amerikanischen Lebensstil und das ganz normale High School-System nahezubringen“, sagt ec.se-Geschäftsführer Thomas Eickel. Er weiß aus Erfahrung, dass man überall in den USA Englisch lernen, Freunde finden und eine unvergessliche Zeit erleben kann.

Vor dem USA-Austausch vier Tage New York City besuchen © ec.se GmbH

[Großes Bild anzeigen]

Die anfängliche Ungewissheit birgt zwar viele Möglichkeiten; trotzdem sind die meisten froh, endlich zu wissen, wo es hingeht. „Mit der ec.se New York City Welcome-Tour ermöglichen wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen positiven Start in den USA, verbunden mit spannenden Erlebnissen und neuen Bekanntschaften“, schwärmt Thomas Eickel.

ec.se bietet noch freie Plätze im USA-Programm ab August 2017 an, und auch Anmeldungen für die New York City Welcome-Tour sind zur Zeit noch möglich. Weitere Informationen auf http://www.highschoolberater.de/high-school-usa oder telefonisch unter 0228/ 2590 840.