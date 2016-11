Erste Apotheken jetzt auch in Bremen zertifiziert nach DIQZ „geprüfte Kundenzufriedenheit“

Die Ginkgo Apotheke und die Bahnhof-Apotheke sind als erste Apotheken in Bremen durch das Deutsche Institut für Qualität und Zertifizierung für ihre hohe Kundenzufriedenheit ausgezeichnet worden.

DIQZ Geschäftsführer Michael Brandmaier (links) und Inhaber der Apotheken Kenneth F. Babila (rechts) Foto: DIQZ

DIQZ Geschäftsführer Michael Brandmaier übergab das Zertifikat „geprüfte Kundenzufriedenheit“ in Bremen an Kenneth F. Babila, den Geschäftsführer beider Apotheken.Herr Brandmaier führte anlässlich der Zertifikatsübergabe aus: "Den Apotheken-Kunden stehen heute nicht zuletzt mit Internet und Versandhandel vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, um die benötigten Medikamente zu beschaffen. Aus diesem Grund ist die individuelle und kompetente Beratung vor Ort für die ortsansässigen Apotheken wichtiger denn je. Die Ginkgo Apotheke und die Bahnhof-Apotheke zeichnen sich durch eine hohe Kundenzufriedenheit mit der Gesamtnote 1,6 gut aus. Ferner fühlten sich über 97 Prozent der befragten Kunden gut beraten.“Geschäftsführer Kenneth F. Babila: „Wir sind stolz das Zertifikat „geprüfte Kundenzufriedenheit“ in den Händen zu halten, denn es ist eine große Anerkennung für die Leistungen unserer Mitarbeiter. Das gute Ergebnis der Kundenbefragung hat gezeigt, dass unsere kompetente und individuelle Beratung bei unseren Kunden gut ankommt. Die im Rahmen der Zertifizierung erhobenen Kunden¬feedbacks werden uns helfen auch künftig den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.“