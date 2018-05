Erste Zusammenarbeit der KERN Group und des VfL Wolfsburg erfolgreich abgeschlossen

Seit dem 6. Dezember 2017 profitierten geflüchtete Jugendliche von dem Gemeinschaftsprojekt im Rahmen der „Gemeinsam bewegen“ – Initiative.

Am 28. März fand die Abschlussveranstaltung statt – mit einer besonderen Überraschung für die Teilnehmer.



Frankfurt am Main, Wolfsburg. Zu Beginn der Bundesliga-Saison 2017/2018 konnte der VfL Wolfsburg mit der KERN Group einen starken Bildungspartner gewinnen, der in gleich zwei Projekten den Traditionsverein mit maßgeschneidertem Sprachentraining unterstützte. Das CSR-Projekt „Learn and Kick – Deutsch sportlich fördern“, das im Rahmen der Wolfsburger Initiative „Gemeinsam bewegen“ stattfand, endete nun mit einer Abschlussveranstaltung der besonderen Art.

Ziel von „Learn and Kick“ war es, mit gezieltem Sprachentraining geflüchteten Jugendlichen den Anschluss in Deutschland zu erleichtern und damit, in Kombination mit dem durch den VfL Wolfsburg organisiertem Fußballtraining, einen Beitrag für eine erfolgreiche Integration zu leisten. Die insgesamt 24 durchgeführten Termine legten dafür einen soliden Grundstein, auf dem die Teilnehmenden nun aufbauen können. Mit dem überraschenden Besuch des VfL-Spielers Nany Landry Dimata zur Abschlussveranstaltung erhielten die Lernenden nun ein perfektes Beispiel für erfolgreiche Integration in Sachen Fußball und Sprache: Der Stürmer stellte sich den Fragen der interessierten Kursteilnehmer und antwortete stets in Deutsch, obwohl er selbst erst seit kurzem Sprachentraining durch die KERN AG Training erhält. Die Vorbildfunktion als Vollblutprofi und integrationsorientiertem Neu-Wolfsburger zeigt den Jugendlichen, welche Perspektiven sich mit Leidenschaft und Engagement selbst in kurzer Zeit eröffnen.

„Die Abschlussveranstaltung beendet ein in unseren Augen höchst erfolgreiches Projekt – die Deutschkenntnisse der Teilnehmenden haben sich entscheidend verbessert, sodass unter Begleitung regelmäßiger Fortbildung eine berufliche und gesellschaftliche Partizipation in Deutschland nun möglich ist. Die ersten Sprachbarrieren konnten damit erfolgreich abgebaut werden. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Zusammenarbeit Jugendliche fördern und ein Stück weit auf dem neuen Lebensweg begleiten konnten“, resümiert Michael Kern, Mitglied der Geschäftsführung der KERN Group.