Erste ausführliche Biografie über Prinz Harry zur royalen Hochzeit mit Meghan Markle

Am 3. April 2018 veröffentlicht HarperCollins Germany Harry – Ein Leben zwischen Liebe und Verlust, die erste ausführliche Biografie über Prinz Harry und seine zukünftige Ehefrau Meghan Markle.

In England erscheint das Buch zeitgleich unter dem Titel Harry: Love, Life and Loss.

Als sich der Prinz von Großbritannien und Nordirland im November 2017 mit der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle verlobt, jubelt die ganze Welt. Harry hat sich endlich vom Enfant Terrible des britischen Königshauses zu dessen Liebling gemausert. Der Prinz, der ein Leben zwischen königlichem Luxus und bitteren Schicksalsschlägen führt, ist der ständigen Beobachtung durch die Öffentlichkeit ausgesetzt, die keinen Skandal verzeiht. Harry – Ein Leben zwischen Liebe und Verlust bietet tiefe Einblicke in das Leben des Prinzen im und außerhalb des Buckingham Palace. Unveröffentlichtes Bildmaterial sowie exklusive Interviews mit Palastangestellten und wichtigen Personen aus Harrys Privatleben zeigen ihn von seiner persönlichsten Seite. Freunde und Familienangehörige sprechen über seine heimlichen Geliebten, royale Familienfehden und Geheimnisse, die noch nie zuvor offenbart wurden.

Harry - ein Leben zwischen Liebe und Verlust, Titelbild der Biografie, Copyright: HarperCollins Germany

Die Autorin Katie Nicholl, Korrespondentin von The Mail on Sunday am britischen Königshof kennt sich aus bei den Royals. Als Redakteurin für Vanity Fair, Sky News und die BBC hat sie tiefe Einblicke in das Leben des britischen Adels und gilt als Spezialistin für königliche Angelegenheiten. Sie verfasste bereits erfolgreich diverse Adelsbiografien.

