Erster Finalist von NYDJAY by NEW YORKER steht fest.

DJ Loud Seduction ist der Sieger des großen Kick-Off Events in Köln! Coole Beats, starke Sounds und eine begeisterte Partycrowd: Am Samstag, den 21.01.17, fiel im legendären Nachtclub Bootshaus in Köln der Startschuss für die große NYDJAY by NEW YORKER Europatour.

Neben Auftritten von Star-DJ Danny Avila und Kölns Finest DJ Oliver Magenta, lieferten sich die fünf angereisten Contestants ein spannendes Battle an den Turntables.

„Die Top Acts aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden haben einen phänomenalen Start hingelegt“, so Bogdan Buta, Veranstalter vom Untold Festival aus Rumänien und Jurymitglied von NYDJAY by NEW YORKER über das leistungsstarke Nachwuchsfeld. „Sie alle können zu Recht stolz auf sich sein - das war ein spannender Contest und eine gelungene Auftaktveranstaltung.“ Vom Mischpult zum Siegertreppchen ging es am Ende für Michael Volz, bekannt als Loud Seduction, der sich mit seinem einzigartigen Stil des Live-Mashup-Mixing gegen die starke Konkurrenz durchsetzte. Der Hannoveraner ist bereits seit seinem 19. Lebensjahr in der DJ-Szene aktiv und konnte sich rund um seine Heimatstadt bereits eine treue Fanbase aufbauen. Mit Hilfe von NYDJAY by NEW YORKER will er jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Ob das deutsche Talent das Zeug zu Europas nächstem Star-DJ hat, zeigt sich beim Höhepunkt der Tour im Finale 2017 von NYDJAY by NEW YORKER. Bis dahin veranstaltet NEW YORKER mit NYDJAY noch in den bekanntesten Clubs Europas, wie z.B. dem Colosseum in Stockholm oder dem weltbekannten Space in Moskau, eine Eventreihe der Extraklasse, bei der die restlichen sieben Finalisten gekürt werden.

Für Interviewanfragen mit DJ Loud Seduction, Fragen zum Tourplan sowie weiterführende Informationen zu NYDJAY by NEW YORKER kontaktieren sie bitte: .

HOW TO CONNECT WITH NYDJAY

Facebook: http://www.facebook.com/NYDJAY/

Youtube: https://www.youtube.com/nydjay/

Online: http://www.nydjay.com