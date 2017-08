Erstes Gaggenauer „Campus Feschd“ am 09. September 2017

Der Musikverein Harmonie aus Ottenau eröffnet als Line-up am Samstag, den 09. September 2017 um 15:00 Uhr das erste „Campus Feschd“ auf dem Gelände des Steinbeis-Hauses in Gaggenau-Ottenau.

Am Nachmittag gibt es selbstgemachte belgische Waffeln und verschiedene Getränke. Ab 18:00 Uhr gibt es verschiedene Cocktails an der mobilen Cocktailbar und frische Flammkuchenvariationen direkt vom Flammkuchenmobil. Das KulturCafé öffnet an diesem Tag auch und bietet weitere Speisen und Getränke an.Highlight ist der Auftritt von Najenko um 20:00 Uhr. Die 3 jungen Musiker aus Karlsruhe starteten dieses Jahr bereits richtig durch und sind aus der Karlsruher Musikszene schon nicht mehr wegzudenken. Frontmann Nicolai Dörr, Sänger der preisgekrönten Band „Endless Second“, schreibt seine Texte selbst und wird bei seinem neuen Solo-Projekt „Najenko Trio“ von zwei erstklassigen jungen Musikern begleitet. Erwartet wird „deutsche Rock-Musik mit mehr Jazz als man denkt und mehr Pop als einem lieb ist“, heißt es auf ihrer Seite.Die Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt frei!

Gegründet im Jahr 2001 ist die Steinbeis Business Academy (SBA) mit derzeit rund 2.500 eingeschriebenen Studierenden und bereits mehr als 3.277 Graduierten die größte School der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB).

Mit Fokus auf den besonderen Bildungsbedürfnissen und -ansprüchen von Berufstätigen bzw. Auszubildenden bieten wir praxisorientierte berufs- und ausbildungsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge sowie zusätzliche Qualifizierungsmöglichkeiten wie Fachseminare und Zertifikatslehrgänge an.

Die Kooperation mit leistungsstarken Partnern aus allen Bereichen der Wirtschaft, des Bildungs- und Erziehungssektors sowie des Gesundheits- und Sozialwesens ermöglicht ein vielfältiges Themenangebot in unseren Programmen und gewährleistet zugleich die hohe Qualität und den kontinuierlichen Ausbau sowie die Optimierung unserer Angebote hinsichtlich des konkreten Bedarfs in den unterschiedlichen Branchen.

Neben dem Hauptsitz mit der zentralen Verwaltung in Gaggenau, werden unsere Studierenden, Dozenten und Kooperationen von den Teams in den SBA-Büros in Balingen, Berlin, Konstanz, Stockach und Stuttgart betreut.

Durch die zahlreichen Bildungspartnerschaften können wir die Seminare unserer Studiengänge und Weiterbildungen an derzeit rund 50 Standorten bundesweit anbieten.