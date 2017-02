Erstes Internet-Auktionshaus für land- und forstwirtschaftliche Flächen und Betriebe

Mit bodenauktionen.de ging im Januar 2017 das deutschlandweit erste Auktionshaus für land- und forstwirtschaftliche Flächen und Betriebe online.

Die Firma Bodenauktionen GmbH & Co. KG hat ihre Vision in die Tat umgesetzt und im Januar 2017 das erste deutschlandweite Internetauktionshaus für land- und forstwirtschaftliche Flächen und Betriebe gestartet. Verkäufer haben hier über ein faires und transparentes Verfahren die Möglichkeit, ihre Agrarimmobilie einer breiten, interessierten Käuferschaft zu präsentieren und zum Höchstgebot zu versteigern. Erweiterungswilligen Landwirten und anderen Kaufinteressierten wird die Möglichkeit geboten, an einer professionell durchgeführten Auktion online teilzunehmen.

Besonders wichtig ist den Verantwortlichen dabei eine sichere und seriöses Vorgehensweise. Für jede Agrarimmobilie erfolgt daher vorab eine kostenlose und unverbindliche Werteinschätzung durch einen Spezialisten, so dass ausschließlich marktkonforme Angebote zur Versteigerung kommen. Im Fokus sind neben landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen auch Betriebe und Eigenjagden. Nach Festlegung eines einvernehmlichen Auktionslimits wird die Immobile professionell im Internetauktionshaus präsentiert und so einem bundesweiten Bieterpool vorgestellt. Die Bonität eines jeden Bieters wird von Bodenauktionen im Vorfeld geprüft. Der Höchstbietende erhält bei Auktionsende den Zuschlag. Die zwingend erforderliche notarielle Beurkundung erfolgt innerhalb von 14 Tagen.

Die beiden Geschäftsführer der Bodenauktionen GmbH & Co. KG, Dirk Meier Westhoff und Frank Schulze zur Heide, verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich Landwirtschaft und Forstwirtschaft, nicht zuletzt durch ihr seit 1960 bestehendes Beratungs- und Vermittlungsunternehmen Agrarboden GmbH & Co. KG. Somit bildet ein umfangreiches Branchen-Know-how und Netzwerk das Fundament für Bodenauktionen.

Weitere Details und Informationen finden Sie im Internet unter http://www.bodenauktionen.de .

