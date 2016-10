Erstmals in Wien: Meridium EMEA Forum 2016 vom 24.-26. Oktober

Meridium®, Inc. ( http://www.meridium.com ), weltweiter Marktführer im Bereich Asset Performance Management (APM) Software und Dienstleistungen, gab diese Woche bekannt, dass das zweite alljährliche Meridium EMEA Forum 2016 vom 24.-26. Oktober in Wien, Österreich stattfindet.

München/Roanoke, Virginia (USA), den 7. Oktober 2016 – Das Meridium EMEA Forum 2016 ist eine regionale Veranstaltung mit dem Fokus auf Business und Technologie. Es bietet anlageintensiven Unternehmen die Gelegenheit, zu vergleichen, sich zu vernetzen und mehr darüber zu erfahren, wie Best Practices für Asset Performance Management (APM) realisiert und umgesetzt werden können. Das diesjährige Thema des Forums widmet sich intelligenten Vermögensstrategien und dem Motorsport.

Mike Gascoyne, einer der renommiertesten Techniker und Designer der Formel 1® (F1), wird darüber referieren wie die Möglichkeiten des Internet of Things (IoT) die Zuverlässigkeit und Leistung von F1-Wagen über die Jahre verbessert hat. Dies gilt auch für andere Industrien, in denen vernetzte Vermögenswerte, operative Systeme und Mitarbeiter als effektives Team zusammenarbeiten müssen, um optimale Leistung zu erreichen.

Das Forum bezieht sich zudem auf eine Reihe von strategischen und technischen Themen, die Einfluss auf eine Vielzahl von Industrien haben, einschließlich Öl und Gas, Petrochemie und Chemie, Energieversorgung, Metall- und Bergbauindustrie, Transport und Produktion. Das Event bietet Kunden und Interessenten die Möglichkeit Experten sowie die Geschäftsleitung von Meridium zu treffen, darunter Präsident und CEO Bonz Hart, Chief Technology Officer Dr. William „Eddie“ Amos, Product Management Director Chris DeFalco und EMEA Managing Director Maher Maamari.

Am Montag, den 24. Oktober und Dienstag, den 25. Oktober werden Meridium Kunden, Führungskräfte und Partner Präsentationen halten, um Erfahrungen und APM Best Practices zu teilen sowie Produktinnovationen vorzustellen.

Am Mittwoch, den 26. Oktober, finden zur gleichen Zeit zwei unterschiedliche Veranstaltungen mit Experten von Meridium statt. In Workshops, Roundtable-Diskussionen und einer interaktiven Demonstration werden die Herausforderungen in Business und Technologie adressiert.

Kunden von Meridum und Fachexperten werden Themen diskutieren, wie die Implementierung von Zuverlässigkeitsprogrammen, Echtzeit-Zustandsprüfung von Betriebsmitteln und den generellen Vermögensstatus. Darüber hinaus geht es um Ausfallsicherheit und Bad-Actor-Initiativen sowie die Nutzung von Daten zur Verbesserung von Prognosen der Asset Performance.



Teilnehmer des Forums lernen, wie:

• Vermögensausfälle berechnet und vorgebeugt werden können

• Ungeplante Ausfallzeiten minimiert werden

• Intelligente Vermögensstrategien erstellt und verwaltet werden, um Operational Excellence zu erreichen

Mit Präsentation von Kunden von Meridium wie Severstal und Nova Scotia Power, ist diese Veranstaltung das einzig praxisorientierte Event in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, das sich an Experten aus den Bereichen Risiko-, Strategie- und Systemmanagement, operatives Geschäft sowie Wartung und Instandhaltung richtet.

“Auf dem Meridium EMEA Forum 2016 planen wir auf dem Erfolg des Events des vorherigen Jahres aufzubauen, welches eine große Möglichkeit für Kollaboration und Weiterbildung im Bereich des Asset Performance Management bot”, so Bonz Hart, Meridium CEO und Gründer. „Gerade im Hinblick auf den Erwerb von GE Digital durch Meridium im September, ist einer der größten Vorteile dieses Events die Chance, sich miteinander zu vernetzen. Ein weiteres Highlight sind die Reden der Experten, mit dem Fokus, den Erfolg ihres Unternehmensvermögens zu verbessern und dabei die Möglichkeiten des IoT zu nutzen sowie messbare Ergebnisse durch APM zu generieren. Dies schafft eine Unternehmenskultur der Verlässlichkeit, die Menschen, Gewinne und den Planeten schützt.“

Für mehr Informationen und um sich für das Meridium EMEA Forum 2016 zu registrieren, besuchen Sie bitte die Event-Website.