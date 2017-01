Erwerbsgeminderte Rentner klagen an

Mehr als 1,7 Millionen Menschen erhalten aus gesundheitlichen Gründen eine Rente wegen Erwerbsminderung.

Diese Personen werden zum wiederholten Mal von Leistungsverbesserungen ausgeschlossen, die zwar als dringend notwendig bezeichnet, aber nur zukünftigen Rentnern zugebilligt werden. Eine seit 2001 entstandene Gerechtigkeits-Lücke vergrößert sich erneut.

Vor sechzig Jahren wurde die als Zurechnungszeit bezeichnete Bestimmung eingeführt, nach der bei einer Erwerbsminderung aus sozialen Gründen unterstellt wird, man habe bis zum Alter 55 gearbeitet. Ab 2001 wurde diese Zurechnungszeit auf das 60. Lebensjahr angehoben, verbunden mit der Anwendung eines korrigierenden Zugangsfaktors. Aber: Wer vor 2001 vorzeitig aus dem Berufsleben ausgeschieden war, dem blieb die Verbesserung der zusätzlichen Anrechnung von fünf weiteren Jahren versagt.

Zum 1.7.2014 wurde die Zurechnungszeit für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bis zum vollendeten 62. Lebensjahr verlängert. Damit werden Versicherte so gestellt, als ob sie bis 62 weitergearbeitet hätten. Aber erneut: Wer am Stichtag bereits Rente bezog, dem blieb die Verbesserung der zusätzlichen Anrechnung von weiteren zwei Versicherungsjahren versagt.

Erneut sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf, begründet ausdrücklich mit den niedrigen Renten der erwerbsgeminderten Frauen und Männer. Die Lösung ist im Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Leistungen bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und zur Änderung anderer Gesetze (EM-Leistungsverbesserungsgesetz) formuliert: Menschen mit verminderter Erwerbsfähigkeit werden besser abgesichert, indem die Zurechnungszeit schrittweise auf das vollendete 65. Lebensjahr verlängert wird. Aber erneut: Nur für Rentenzugänge.

Um die Größenordnung aufzuzeigen, und zwar unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen Zugangsalters der Renten von 50 Jahren und 0,75 durchschnittlichen Entgeltpunkten je Versicherungsjahr: Wem die Verbesserung 2001 versagt blieb, erhält derzeit 68 Euro zu wenig, die Verbesserung 2014 betrug 41 Euro monatlich. Es klafft somit eine “Gerechtigkeits-Lücke” zwischen Bereits-Rentnern zu Neu-Rentnern, und zwar in beträchtlichem und sich weiter ausweitenden Umfang. Gesetzgeberische Absicht ist es, den Abstand ab 1.1.2018 nochmals zu vergrößern, in dem Neurentnern stufenweise weitere drei Jahre vergütet werden, was durchschnittlich 61 Euro monatlich ausmacht.

“Wer schon Rente bezieht, der interessiert nicht mehr” - das ist saloppe Begründung, weshalb bei Gesetzesänderungen die Verbesserung von laufenden Renten ebenso versagt wird wie deren nachträgliche Kürzung. Allerdings hat das Beispiel der Mütterrente gelehrt, mit welcher Begründung selbst 90jährige Mütter 28,61 Euro monatlich je Kind erhalten haben: um Gerechtigkeits-Lücken bei der Abgeltung von Kindererziehung vor oder nach 1992 teilweise auszugleichen.

Für 874.710 Männer und 880.391 Frauen, das sind 1,755 Millionen Rentner wegen Erwerbsminderung, ist seit 2001 die Differenz zwischen erhaltener Rente und dem als gerecht angesehenen Betrag stets größer geworden. Verständlich, wenn sie ihre Benachteiligung in die Öffentlichkeit tragen, um Gehör zu finden.