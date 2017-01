Es geht voran bei Heidenreich in Eschwege

Autohaus feierte am vergangenen Wochenende Richtfest beim Angrillen Das Autohaus Heidenreich aus dem Werra-Meißner-Kreis hatte beim traditionellen Angrillen am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. Januar jeweils von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, seinen Kunden am Standort Eschwege noch einmal persönlich alles Gute für das neue Jahr zu wünschen.

Das diesjährige Angrillen war dabei im zweifachen Sinne traditionell: Zum einen nutzen die Autohauskunden das Event bereits seit einigen Jahren dazu, sich das erste Grillgut des Jahres schmecken zu lassen. Zum anderen kommen sie dabei auch immer in den Genuss exklusiver Fahrzeugangebote. „In diesem Jahr haben wir unser Angrill-Wochenende außerdem dazu genutzt, Richtfest bei uns in der Thüringer Straße und damit den Baufortschritt unserer neuen Fahrzeugaufbereitungshalle sowie einer neuen Karosserie- und Nutzfahrzeugwerkstatt zu feiern“, erklärt Autohaus Geschäftsführer Jörg Heidenreich.

Positive Resonanz auf erweiterte Serviceangebote und Vorfreude auf die Grillsaison

Ein Anlass, den sich über 1.000 Besucher am Wochenende nicht entgehen lassen wollten. Schließlich sind sie es, die am Ende von der rund 250.000 Euro teuren Investition profitieren werden: „Unsere Gäste waren sehr angetan davon, dass wir unseren Service in Eschwege für sie künftig noch weiter ausbauen wollen und konnten sich vor Ort bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das holen, was schon in Kürze auf sie und ihr Fahrzeug zukommen wird“, so Heidenreich. Vorgeschmack ist auch das Stichwort, wenn es um die Grill-Ausstellung und das Show-Grillen der Firma Hornschu geht. Beides war neben attraktiven Neu- und Gebrauchtwagenangeboten ein weiteres Highlight der Veranstaltung und hat den Besuchern Appetit auf die nächste Grillsaison gemacht. „Alles in allem war unser Angrillen wieder ein gelungener Auftakt unseres Heidenreich-Veranstaltungsjahres!“

Interessierte Besucher beim Angrillen in Eschwege. Quelle: Autohaus Heidenreich

