Es gibt viele Probiotika - Saccharomyces boulardii ist gut erforscht, vielseitig, erfolgreich und beliebt

Die Eingeborenen in den Südostasiatischen Ländern wussten schon was ihnen gut tut. Wenn sie Darmprobleme hatten, bestimmte Pflanzen.

Das linderte die Symptome. Was sie allerdings nicht wussten, ist was ihnen da eigentlich half. Es waren keine Pflanzeninhaltsstoffe sondern eine Hefe, die auf der Pflanzenoberfläche ideale Lebensbedingungen fand. Später wurde diese Hefe identifiziert und nach ihrem Entdecker Saccharomyces boulardii genannt. Heute sind Probiotika wie Saccharomyces boulardii aus der modernen Gesundheitsvorsorge und Darmpflege nicht mehr wegzudenken. So hat sich für die medizinische Hefe Saccharomyces boulardii seit 1976 bei mehr als 5000 Teilnehmern in modernen wissenschaftlichen Studien ein breites Wissen über das Wirkungsspektrum und die Leistungsfähigkeit dieses Probiotikums angesammelt. Heute kann es als gesichert gelten, dass Saccharomyces boulardii eine erste Wahl zur Vorbeugung und Behandlung von Störungen des Magen-Darm-Traktes darstellt. Dazu gehören Durchfälle verschiedenster Ursache, entzündliche Darmerkrankungen, einige Magen- und Darminfektionen. die Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora und Steigerung der Immunabwehr. Dieses umfangreiche Wirkspektrum kann aus dem breiten Wirkansatz des Probiotikums im menschlichen Darm erklärt werden.Unser Darm muss viel mehr leisten, als nur verdauen. Er ist für den Wasserhaushalt in unserem Körper zuständig, er produziert einige Hormone und Signalmoleküle, er wehrt Krankheitserreger ab und ist Kernstück unserer Immunabwehr. Deshalb ist ein intakter Darm für die Gesundheit, nicht nur die Darmgesundheit, des Menschen von so überragender Bedeutung. Tragende Säulen dabei sind die in ihm lebenden Mikroorganismen, die in ihrer Gesamtheit auch als natürliche Darmflora bezeichnet werden. Ist diese im Ungleichgewicht, kommt es zu Gesundheitsstörungen, die weit über den Darm hinausgehen. Auch Störungen in der mentalen Befindlichkeit gehören dazu. Die Masse der nützlichen Darmbewohner sind Bakterien, aber auch Hefen, Viren und Protozoen gehören dazu. Einige dieser nützlichen Mikroorganismen werden auch in Kapseln als Probiotika zur Förderung der Darmgesundheit angeboten. Eines davon ist die medizinische Hefe Saccharomyces boulardii, die für die Darmgesundheit eine besondere Bedeutung erlangt hat. Nach neuen Forschungsergebnissen ruht die ausgeprägte gesundheitsfördernde Wirksamkeit dieses Probiotikums auf besonderen Wirksäulen, die jede für sich und im Zusammenspiel gesundheitsförderlich ist: Dazu gehören:• Verbesserung der Inaktivierung von Bakteriengiften• Steigerung der antibakteriellen Wirkung• Stabilisierung der natürlichen Darmflora• Förderung von kurzkettigen Fettsäuren zur Verbesserung der Energieversorgung• Steigerung der enzymatischen Aktivität im Darm

• Steigerung der darmgebundenen Immunität• Steigerung der antientzündlichen AktivitätDie Anwendung von Saccharomyces boulardii Kapseln mit gefriergetrockneten lebensfähigen Kulturen ist deshalb zur aktiven Gesundheitsvorsorge zu empfehlen. Fachleute empfehlen Präparate mit Saccharomyces boulardii zudem bei Darmstörungen und Durchfällen anzuwenden.