Es ist überhaupt nichts klar auf der Andrea Doria

Der Luxusdampfer ist schwer leckgeschlagen, hat bereits erhebliche Schlagseite und ist nicht mehr manövrierfähig.

Den Erster-Klasse-Passagieren geht’s dennoch gut. Sie können damit rechnen, sich mit Hubschraubern in Sicherheit zu bringen. Deshalb wird einfach weiter gefeiert. Die anderen Passagiere müssen, weil die Hälfte der Rettungsmittel infolge der Schlagseite nicht mehr einsatzfähig ist, mit dem Schlimmsten rechnen. Dennoch verbreitet die Besatzung – vielleicht in der Hoffnung, selbst der Katastrophe noch entkommen zu können – unaufhörlich unberechtigten Optimismus. Oh, wie viele Betrüger haben sich schon selbst betrogen!

In naher Zukunft ist alles möglich, nur nichts, was den braven Bürger beruhigen könnte, der nur seine Arbeitskraft oder wenigstens (noch) ein auskömmliches Einkommen hat.

Die „Wirtschaftsweisen“ haben in ihrem jüngsten Gutachten gemahnt, der Aufschwung im Euro-Währungsraum sei nicht selbsttragend.

Es beständen erhebliche strukturelle Probleme, wichtige Reformen würden unterlassen und einige Mitgliedstaaten ließen die notwendige Haushaltsdisziplin vermissen. Nach Ansicht der „Weisen“ verdecke die Geldpolitik der EZB diese Probleme und ein Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik werde immer schwieriger. Das ist purer Euphemismus. Warum die Katastrophe nicht beim Namen nennen? Warum nicht klar sagen, daß die „Experten“ mit ihrem Latein am Ende sind?

An den Weltbörsen ist eine 8jährige Hausse seit den letzten zwei Jahren ins Stocken geraten – trotz ungeheurer Geldvermehrung durch die drei großen Notenbanken, praktisch kostenlos verfügbarem Geld für die großen Spekulanten und Aufkauf von Aktien durch einige Notenbanken. Es scheint nicht leicht zu sein, die Blase stramm zu halten.

Die „Eliten“ versuchen den ahnungslosen Bürgerinnen und Bürgern unermüdlich weiszumachen, daß doch alles gut liefe, die Wirtschaft in bester Verfassung sei und, die Arbeitslosigkeit stetig sänke. Vor allem die Deutschen sollten angesichts der Stärke ihrer Wirtschaft doch gut schlafen können. Auch die Deutschen, aber vor allem die meisten anderen Europäer sollten sich aber besser vor dem Propagandagewäsch hüten, das eilfertige nützliche Idioten im Interesse der „Eliten“ verbreiten, die allenfalls für sich selbst, aber nicht für eine gute Zukunft der Völker sorgen. Die Wirtschaft läuft keineswegs rund, nirgends. Die Arbeitslosigkeit sinkt nur, weil der Sektor der prekären Arbeitsverhältnisse rasch ausgeweitet wird und sich dadurch in Zukunft das Problem der Altersarmut noch beträchtlich weiter vergrößern wird. Die Banken sind nach wie vor erheblich gefährdet, einige davon bereits praktisch bankrott. Hinzu kommen immer mehr soziale Probleme, von denen die wachsende Kluft zwischen Reich und Arm, die schnell zunehmende Altersarmut infolge unzureichender Renten, und die kaum zu bewältigende Integration der Zuwanderer aus fremden Kulturen zu den größten gehören.

Die Reichen werden auf Kosten des Mittelstandes und der Armen subventioniert. Kürzlich wurde bekannt, daß Hamburg und Schleswig-Holstein aus der (nicht gut durchdachten) Übernahme der Verpflichtungen der HSH Nordbank in Anspruch genommen werden. Ein Reeder soll einen Schuldenerlaß in Höhe von 500 Millionen erhalten. Das viele Geld könnten die beiden Bundesländer im Interesse der Allgemeinheit bestimmt nützlicher verwenden. Unklar ist noch, ob der Pleitekandidat im Falle eines Schuldenerlasses entsprechend der gebotenen Gleichbehandlung aller Bundesbürger sein gesamtes Vermögen verliert und wie Otto Normalbürger auch zum Hartz-IV-Empfänger wird, oder ob sein Privatvermögen – wenn ja, in welchem Umfang – im Zuge einer Vorzugsbehandlung für regierungsnahe Bürger geschont wird. Allein die Tatsache, daß ein Schuldenerlaß für einen reichen Mitbürger erwogen wird, der sich entweder verspekuliert oder sein Geschäft nicht verstanden hat, müßte nicht nur sämtliche Hartz-IV-Empfänger auf die Straße bringen, sondern auch alle Steuerzahler, die sich von für dumm verkauft fühlen müssen.

Wahrscheinlich wird der Forderungsausfall auf Kosten der Allgemeinheit nicht der letzte sein. Auch viele Staaten sind praktisch pleite. Den Politikern dürfte dies aber gleichgültig sein, solange sie sich dank uferloser Geldvermehrung der Notenbanken selbst über Wasser und an der Macht halten können. Mit Gelddrucken und Nullzinsen aufzuhören, ist den Notenbanken ohnehin unmöglich, ohne das Platzen sämtlicher Spekulationsblasen zu riskieren. Man bedenke in diesem Zusammenhang auch, daß weltweit kein Wirtschaftswachstum in Sicht ist, das auch nur annähernd ausreichte, die permanente Neuverschuldung zahlreicher Staaten, darunter vor allem auch die der USA, zu finanzieren, geschweige denn, die gigantischen aufgelaufenen Schulden wieder zu tilgen.

In diesem Zusammenhang muß daran erinnert werden, daß eine große Einkommensteuerreform in Deutschland längst überfällig ist, und zwar mit dem klaren Ziel, die Steuerlast deutlich von den kleinen zu den großen Einkommen zu verschieben und dabei zwecks Finanzierung unvermeidlicher Ausgaben für die Zukunftssicherung unserer Gesellschaft auch noch die Steuereinnahmen zu steigern. Denn die Zeit des verantwortungslosen Sparens auf Kosten von Investitionen in die Zukunft unseres Staates muß endlich vorbei sein. Die unvermeidlich auf uns zu kommende Weltkrise sollte niemand davon abhalten, an die spätere Zukunft zu denken.

Die Weltherrschaft des US-Dollars geht ihrem Ende zu. Gegenwärtig beobachten wir, daß sich Staaten wie z.B. China, Rußland und Saudi-Arabien von US-Staatsanleihen trennen. Das ist keine Überraschung. Denn am Ende der gegenwärtigen Krise des von US-Dollar dominierten Weltfinanzsystems wird der US-Dollar das sein, was er ohne die Möglichkeit der USA, sich kostenlos und unbegrenzt auf Kosten aller anderen Länder zu verschulden, schon längst wäre: Ein wertloser Fetzen Papier. Die FED wird jedoch zunächst weiterhin alles aufkaufen, was an US-Staatsanleihen auf den Markt kommt, um eine so Ausverkaufspanik und einen damit verbundenen starken Zinsanstieg zu vermeiden.

Die Politik des QE der großen Notenbanken FED, EZB und BoJ ist – wie Menschen, die sich als Fachleute betrachten, hätten voraussehen müssen – fulminant gescheitert. Die Notenbanken haben insolvente Großbanken gerettet und bankennahen Großspekulanten, Bankstern, die Taschen gefüllt. Zugleich vernichten sie aber produktives Kapital und die Ersparnisse der „kleinen Leute“.

Eine Reform des Weltfinanzsystems, die ihren Namen verdient, wird nur noch auf der Basis einer goldgedeckten Währung möglich sein, die sich nicht von Politikern und Notenbanken nach Belieben manipulieren läßt. Im Zuge dieser Reform werden die meisten der heute bestehenden und noch zu schaffenden Schuldtitel wertlos werden – wenn die gigantische Anleihenblase nicht schon vorher platzt. Das bedeutet auch, daß die großen Notenbanken der Welt, die heute einen großen Teil dieser Papiere halten, davon betroffen sein werden.

Die Erschütterungen, die eine sehr schmerzliche autonome Normalisierung der Verhältnisse auslösen wird, dürften weit über das Finanzsystem hinausgreifen. Die Realwirtschaft wird auf jeden Fall stark mitbetroffen sein. Außer der Vernichtung von Anleihen werden auch die Preise von Aktien und Immobilien kräftig korrigieren und die Notenbanken könnten nicht einmal mit ins Unermeßliche gesteigerten Aufkäufen daran etwas ändern. Die dramatische Folge massenhafter Aufkäufe von Vermögens-„werten“ wäre nur, daß die Staaten letztlich die einzigen Eigentümer würden und der Sozialismus so durch die Hintertür den Kapitalismus ablöste. Auch andere Geldanlagen, deren Preise im Zuge der Schuldenblase und der Politik der Nullzinsen allzu stark gestiegen sind, müssen als prinzipiell gefährdet betrachtet werden. Einzig Gold und einige andere nicht (beliebig) vermehrbare Güter sollten in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich – wie wir hoffen wollen – nicht auch noch zu einem globalen Krieg ausweitet – ihren Wert behalten oder gar noch erheblich steigern.

Es wäre wünschenswert, daß sich die Politiker diesen unvermeidlichen Entwicklungen stellten und endlich die Interessen der von ihnen vertretenen Völker vertreten statt nur ihre eigenen, die der Bankster und die des Großkapitals. Es ist wenige Minuten vor zwölf und die selbstbezogenen Politiker-Lobbyisten machen bisher nicht den Eindruck als hätten sie den Ernst der Lage erkannt. Versagen sie aber weiter, besteht die Gefahr, daß sich die Geschichte der Menschheit in unangenehmster Weise wiederholt.

