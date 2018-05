MAKRO IDENT bietet ein großes Sortiment von verschiedenen Kennzeichnungslösungen für Brady-Drucker und handelsübliche Thermotransferdrucker an, die speziell auf bestimmte Industriebereiche und Laborumgebungen zugeschnitten sind.

Bei dem bekannten Brady-Distributor aus dem Münchner Süden ist das komplette Sortiment von über 33.500 Hard- und Software-Artikeln von Brady erhältlich. Darunter auch Brady Etiketten- und Schilderdrucker wie auch das gesamte Sortiment an Etiketten, Schrumpfschläuchen, Typenschildern für die Industrie, Elektrik / Elektronik, Daten- und Telekommunikation, Lebensmittelsicherheit, Luft- und Raumfahrt, Nah- und Fernverkehr etc. sowie ein großes Etikettensortiment für die Kennzeichnung von Laborproben in Laboren oder Forschungsinstituten.

Die passenden Farbbänder zum Bedrucken der verschiedensten Materialien, die für alle Brady-Drucker und handelsüblichen Thermotransferdrucker zu verwenden sind, hat MAKRO IDENT ebenfalls im Sortiment. Kassetten mit Etikettenmaterial und Farbband in einem für die tragbaren Brady Etikettendrucker BMP21, BMP41, BMP51 und BMP53 wie auch Etikettenrollen und Endlosbänder für die Brady Thermotransfer-Tischdrucker und Schilderdrucker sind bei Bestellung innerhalb von 1-2 Tagen lieferbar.

Etiketten und Farbbänder für alle Brady Thermotransfer-Drucker

Das Sortiment umfasst viele verschiedenen Materialien wie Vinyl, Polyester, Polyimid, Polyvinylfuorid, Papier, Nylongewebe, metallisierte Materialien, selbstlaminierende Materialien, Acetatgewebe und vieles mehr. Diese Materialien haben verschiedene Klebeeigenschaften wie zum Beispiel wieder ablösbar, dauerhaft oder sehr stark haftend, nicht wieder ablösbar, Lösungsmittel-, und Chemikalien-resistent, beständig gegen Kraftstoff und Öl usw.

Die Etikettenmaterialien sind in einigen Hundert unterschiedlichen Größen erhältlich und weisen die verschiedensten Eigenschaften auf. Sie sind zum Beispiel abriebfest, spannungsableitend, beständig gegen hohe und / oder niedrige Temperaturen, schwer entflammbar, fälschungssicher, temperatur- oder wasserkontaktanzeigend, für Innen- oder Außenanwendungen sowie Reinigungsverfahren geeignet oder metalldetektierend.

Alle Materialien zeichnen sich aus durch ihre Beständigkeit, Langlebigkeit und hohe Leistung. Sie sind für den Laboreinsatz bei Temperaturen von minus 196°C (Stickstoff) einsetzbar, für Autoklaven, zur dauerhaften Laborproben-Kennzeichnung auf Röhrchen, Objektträgern, Petrischalen, Halme und vieles mehr. Es gibt Etiketten mit Schutzlaminat für besonders raue Umgebungen, Kabelmarkierer für Tauchbeschichtungs- oder Einbrennzyklen, Etiketten für die Kennzeichnung von Klemmblöcken, Materialien für die Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen oder die Verkabelung im Innenbereich.

Zu finden sind auch Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, Fähnchenetiketten und selbstlaminierende Etiketten die nicht verblassen und für eine dauerhafte Kennzeichnung sorgen. Sie sind zudem teils flammhemmend und in verschiedenen Farben erhältlich. Fälschungssichere Etiketten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: sie zerbrechen beim Entfernen oder hinterlassen auf der Oberfläche ein Muster, so dass man sofort eine Manipulation erkennen kann.

Für die Brady Etiketten- und Schilderdrucker BBP30, BBP31, BBP33, GlobalMark, BBP35 und BBP37 hat MAKRO IDENT verschiedene Materialien, die für den Innen- und Außenbereich eingesetzt werden können. Je nach Materialtyp sind diese bis zu 10 Jahre im Außeneinsatz haltbar. Rohrmarkierer zum Beispiel sind aus einem sehr strapazierfähigem Material, das besonders gut und lange auf Rohren haftet.

Phosphoreszierender, waschbeständiger Polyester für den Einsatz im Innenbereich ist ebenso erhältlich wie entsprechendes Polyester, das ausschließlich in Umgebungen in der Zellstoff- und Papierindustrie verwendet wird. Es sind langnachleuchtende Materialien verfügbar, aufgeschäumte Materialien die als Typenschilder oder Gravurschilder verwendet werden, Materialien für lackierte Betonwände, unebenes Holz, pulverbeschichtete Oberflächen, ABS-Kunststoffe, recyclete Kunststoff und vieles mehr.

Weitere Informationen sind zu finden unter: https://www.makroident.de/info/kennzeichnungsloesungen.html