Etwas Wärme für die Berlinale-Fans

Darauf ist Verlass: Pünktlich zum Start der diesjährigen Berlinale tummeln sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt und die Filmfans stehen, wie jedes Jahr, stundenlang frierend vor den Kassenschaltern und hoffen darauf, Tickets für ihren Wunschfilm ergattern zu können.

Für ein wenig Wärme und eine kleine Verschnaufpause für die vielen Wartenden will in diesem Jahr Henri Stelzer sorgen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von der Parkett Direkt GmbH und sitzt mit seinem Unternehmen in der Nachbarschaft zum Berlinale Hotspot. In seinen Geschäftsräumen hat er eine eigene kleine Filmlounge arrangiert.

„Bei uns können sich die Kinofans etwas aufwärmen, dabei einen kleinen Film anschauen und selbst auf dem ,Walk of Fame' flanieren gehen“, beschreibt Stelzer sein eigenes ,Parkett-Filmtheater'. Er ist selbst leidenschaftlicher Kinogänger und kennt aus eigenen Erfahrungen die Situation der Wartenden vor den Ticketschaltern: „Da merkst Du nach kurzer Zeit Deine Beine nicht mehr.“ Außerdem erhält jeder Gast gratis Popcorn und eine Cola. Das gehört für den Kinofan Stelzer einfach mit zum Erlebnis.

Und wer den Charme seiner „Parkett-Filmlounge“ noch länger genießen und am liebsten mit nach Hause nehmen möchte, der kann sich ganz nebenbei die vielen Holzarten und Parkettböden in Ruhe anschauen.

Die „Parkett-Filmlounge“ ist in der Zeit vom 9. Februar bis 18. Februar 2017 von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 Uhr bis 16 Uhr. Sie befindet sich in der Wilhelmstr. 118, nahe S-Bahnhof Anhalter Bahnhof, in den Räumlichkeiten von Parkett Direkt. Einfach vorbeikommen, ohne Anmeldung.