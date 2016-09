EuroTier 2016: Vogelsang präsentiert flexible und effiziente Pumpen für den Agrarbereich

Hohe Qualität bei minimalen Betriebskosten Essen (Oldb.), 27. September 2016 – Unter dem Motto „Pumps for Life“ stellt die Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH auf der diesjährigen EuroTier (15.-18. November 2016, Hannover) ihre Pumpen-Neuheiten für die Agrarbranche vor.

Im Mittelpunkt des Agrar-Stands in Halle 27, Stand A37 stehen die Drehkolbenpumpen der VX-Serie. „Qualität zahlt sich aus. Dafür stehen wir und entwickeln die Drehkolbenpumpen der VX-Serie kontinuierlich so weiter, dass sie noch flexibler und wartungsfreundlicher sind und zudem auch längere Standzeiten aufweisen“, sagt Harald Vogelsang, Geschäftsführer des Spezialanbieters für Pump-, Zerkleinerungs-, Verteil- und Ausbringtechnik.

VX-Serie: effiziente Befülltechnik für Fasswagen

Die VX-Serie ist die optimale Lösung für den Fasswagen. Sie ist leistungsstark, selbstansaugend auch aus tiefen Gruben, drehrichtungsunabhängig, unempfindlich gegen Fremdkörper, kompakt und gering im Gewicht. Technische Innovationen ermöglichen lange Standzeiten und somit deutlich minimierte Betriebskosten. Zu diesen Innovationen gehört vor allem das patentierte InjectionSystem. Das integrierte System sorgt dafür, dass Fremdkörper direkt in den Pumpenraum injiziert werden und so kaum mit den Kolbenspitzen kollidieren. Erfahrungen aus der Praxis ergeben Steigerungen der Standzeit um das bis zu 2,5-fache. Gleichzeitig ermöglicht die Gehäusegeometrie eine bessere Abdichtung der Kolben zum Pumpengehäuse. Aufgrund dieser Nutzenvorteile hat sich das InjectionSystem am Markt bewährt und wird heute schon bei namhaften Fasswagenherstellern serienmäßig eingesetzt.

Geringer Wartungs- und Montageaufwand

Zur Erhöhung der Standzeit sowie der Servicefreundlichkeit der Vogelsang-Drehkolbenpumpen tragen auch die radialen und axialen Schutzplatten aus extra gehärtetem Spezialstahl bei, mit denen das Pumpengehäuse ausgekleidet ist. Darüber hinaus sind alle Drehkolbenpumpen der VX-Serie mit der Quality-Cartridge ausgestattet. Diese patentierte Technik umfasst alle Dichtungskomponenten und ermöglicht den Austausch der Dichtung in nur einem Arbeitsschritt. Der Wartungsaufwand und das Risiko eines Montagefehlers werden dadurch deutlich gesenkt. Optional wird für dieses Dichtungssystem auch ein Reparaturset angeboten. Die pulsationsfreien HiFlo®-Kolben lassen sich leicht wechseln und stellen die Förderleistung nach einem Austausch zu 100 Prozent wieder her.

Eine Pumpe mit unterschiedlichen Antriebsarten

Das Universal Drive System (UDS) ermöglicht es, je nach Art der Anwendung dieselbe Vogelsang-Drehkolbenpumpe mit unterschiedlichen Antriebsarten auszustatten. In Kombination mit einem Wellen- und Antriebsadapter lässt sich die VX-Serie mit Hydraulik- und Getriebemotoren sowie der klassischen Gelenkwelle oder dem Drei-Gang-Schaltgetriebe flexibel je nach Anwendungsfall anpassen und betreiben. Dieses Konzept erleichtert das Ersatzteilmanagement und erhöht die Flexibilität.

Kontrollierbare Durchflussmenge für exakte Ausbringung

Das Drehkolbenprinzip eignet sich aufgrund des drehzahlabhängigen Fördervolumens optimal für die exakte Ausbringung in der Längsverteilung. Um diese kontrollieren zu können, bietet Vogelsang zwei neue Varianten des Drehzahlsensors für die VX-Serie an. Sie sind besonders kompakt und robust ins Gehäuse integriert. Direkt ins Getriebe geschraubt, misst der Sensor die Drehzahl unabhängig von der Antriebsart. In Verbindung mit dem UDS wird der Drehzahlsensor in den Antriebsadapter eingebaut und misst an der Verzahnung des Adapters die Drehzahl. Auf dieser Basis wird dann die Durchflussmenge errechnet, sodass sich die gewünschte Ausbringmenge exakt regulieren lässt.

Vogelsang auf der EuroTier, 15.-18. November 2016, Messegelände Hannover:

Produkte für den Agrarbereich: Halle 27, Stand A37

Produkte für den Biogasbereich: Halle 25, Stand E18