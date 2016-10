Bereits zum 01.10.2016 bezieht die Publikat GmbH & Co. KG ein neues Logistikzentrum in Großostheim, welches zuletzt von Nintendo Europe als Europazentrallager genutzt wurde.

Dort wird die Nutzfläche schrittweise auf final knapp 15.000 qm ausgeweitet. Bis die maximale Versandkapazität von 35.000 Paketen pro Tag erreicht ist, wird der neue Standort vorübergehend parallel mit dem derzeit genutzten Lager in Mainaschaff betrieben. Die aktuellen Logistikflächen sollen Mitte 2017 aufgegeben werden.

In unmittelbarer Nähe wird ein neues Bürogebäude errichtet, in welches das Unternehmen mit seinen Verwaltungsmitarbeitern Ende 2017 einziehen will. Der Spatenstich für den Neubau soll noch im Jahr 2016 erfolgen.

Die Publikat Verlags- und Handels GmbH & Co. KG ist ein international erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen, das im Jahr 2000 von Markus Christl und Jörn Stiller gegründet wurde und vom ersten Jahr an profitabel agierte. Die Ursprünge des Unternehmens liegen im Graffitimagazin „Stylefile“. Heute ist das Unternehmen zudem bei Sneakersammlern und Naturliebhabern gleichermaßen beliebt:

Außenansicht des Logistiklagers in Großostheim

Über „Stylefile“, den Onlineshop für Sneaker, Streetwear und Medien, erreicht das Unternehmen eine junge, modeinteressierte Zielgruppe. Auf der Internetseite http://www.stylefile.de finden die Kunden eine 12.000 Artikel umfassende Produktauswahl verschiedenster Markenherstellern.

Der Schwerpunkt des erst im Jahr 2014 gestarteten Onlineshops „Big Tree“ liegt auf dem wachstumsstarken Markt für Outdoorbekleidung und –zubehör. Das Sortiment auf http://www.bigtree.de umfasst mehr als 8.000 Produkte und lässt das Herz vieler Outdoorfans höher schlagen.

Mit ca. 300 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 34 Millionen Euro.

Dies bedeutet ein Wachstum von über 50% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Jahr 2016 soll der Umsatz auf über 50 Millionen Euro steigen.