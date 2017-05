Evangelische Behindertenhilfe stellt sich dem Wandel

Bundesministerin Nahles und EKD-Reformationsbotschafterin Käßmann bei Führungskräfte-Kongress des BeB

Berlin, 12.5.2017 – Der diesjährige Bundeskongress für Führungskräfte im Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB), der vom 14. bis 16. Mai 2017 in Berlin stattfindet, steht im Zeichen des Wandels. Unter dem Motto „‘Wer den Wandel ignoriert, der wird die Zukunft verlieren‘ – Übergänge und Veränderungen gestalten“ treffen ca. 160 Führungskräfte der evangelischen Behindertenhilfe und Psychiatrie aus ganz Deutschland zusammen, um sich über mögliche Innovationen und die dabei zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen auszutauschen.

Ein Fokus der Tagung liegt natürlich auf dem Bundesteilhabegesetz, das im vergangenen Jahr verabschiedet worden und zum 1.1.2017 in Teilen in Kraft getreten ist. Hierzu wird am Dienstag, dem 16. Mai 2017, Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, die Motive und Erwartungen der Politik erläutern. In einem weiteren Beitrag wird Dr. Peter Bartmann (Diakonie Deutschland) die „Umsetzungsaufgaben beim BTHG auf Bundes- und Landesebene aus Sicht der Diakonie“ beschreiben. Zuvor wird Dr. Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017, in ihrer Predigt im Rahmen des Abendmahlsgottesdienstes die Veränderung mit dem Reformationsjubiläumsjahr in Verbindung bringen.

Der erste Kongresstag am Montag, dem 15. Mai 2017, beginnt mit Vorträgen zu „Die Agile Organisation: Veränderung ist ganz normal!“ von Prof. Dr. Christian Seelos von der Universität Leuven/NL bzw. Oxford/UK sowie zu „Erfolgreiche Transformationsprozesse in der Wirtschaft – Wie erfinden wir uns neu?“ von Roland Schöttler von Hewlett Packard Enterprise, Essen. Am Nachmittag haben die Teilnehmenden bei Themen-Cafés Gelegenheit, sich zu den erwartenden Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes auszutauschen.

Der Bundeskongress für Führungskräfte ist eine der größten und wichtigsten Veranstaltungen im Tagungskalender des BeB. Alljährlich treffen dabei Vorstände und Geschäftsführer/innen aus den Mitgliedseinrichtungen des BeB zusammen. Es ist das zentrale bundesweite Austauschforum der Führungsebenen aus der evangelischen Behindertenhilfe und Psychiatrie und dient der Wissensvermittlung, der Beförderung von Innovationen und Weiterentwicklungen sowie der Netzwerkbildung und -pflege.