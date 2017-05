Der Eventvortrag „Artgerechte Ernährung - nie wieder Diät!“ mit Peter Hinojal verspricht spannende Unterhaltung mit garantiertem Lerneffekt.

Sie haben schon zahlreiche Diäten ausprobiert, allerdings immer ohne nennenswerten und anhaltenden Erfolg? Dann ist dieser Vortrag, in dem sich alles um das Thema „Artgerechte Ernährung“ dreht, genau das Richtige! Denn hier werden scheinbar trockene Informationen auf anregende und leicht umsetzbare Weise präsentiert.

Artgerechte Ernährung charmant, humorvoll und spannend verpackt

Wie der Begriff bereits sagt, handelt es sich bei dieser Veranstaltung um einen Event und nicht um einen langweiligen Vortrag, bei dem nicht die wichtigsten Inhalte verpasst werden, weil man gegen die aufkommende Müdigkeit ankämpfen muss. Den Schwerpunkt setzt Peter Hinojal auf Inhalte, die das Konzept der „Artgerechten Ernährung“ erklären und mit leider immer noch weitverbreiteten Ernährungsirrtümern aufräumen. Er legt einen besonderen Wert auf konkrete Praxisbezüge.

Peter Hinojal im POINT - Sports.Wellness.Club in Gerlingen

[Großes Bild anzeigen]

Entsprechend erhalten die Teilnehmer einen leicht verständlichen Überblick über optimale Ernährungs- und Trainingsstrategien für mehr Gesundheit inklusive Tipps und Tricks zur maximalen Fettverbrennung. Dabei dürfen natürlich auch wertvolle Ratschläge nicht fehlen, wie Sie mit typisch menschlichen Herausforderungen wie Bequemlichkeit und Antriebslosigkeit auf konstruktive Weise umgehen und zudem mühelos kleinen Versuchungen widerstehen. Halten Sie sich an diese einfachen Regeln, dann werden jene zermürbenden Experimente mit ohnehin aussichtslosen Diäten in Zukunft endgültig der Vergangenheit angehören. Denn wenn Sie den Prinzipien der „Artgerechten Ernährung“ folgen, werden Sie nicht nur Ihr Idealgewicht erreichen, sondern schon bald über eine physische, emotionale und mentale Kondition verfügen, die Ihre gesamte Lebensqualität verbessert.

Die Themen:

- Ernährungsirrtümer: verheerende Folgen für Gesundheit und Figur

- Artgerechte Ernährung – (Ur)gesund

- Die Evolution des Gehirns

- Der Jojo-Effekt – ein „festgefressenes“ Programm

- Wie schlank ist schlank?

- Optimales Training für mehr Gesundheit & Fettverbrennung

- Der Fettverbrennungstrick: 24 Stunden mehr Fett verbrennen

- Die Umsetzungsstrategie in der Praxis: die „Schweinehunde“-Schule

- und vieles mehr.

Der Referent Peter Hinojal

Peter Hinojal zählt zu den Meistern auf seinem Gebiet. Schließlich schaffen es nur wenige, ein ursprünglich trockenes Thema auf zugleich verständliche und mitreißende Weise zu vermitteln. Mit einem jahrzehntelangen Erfahrungsschatz als Seminarleiter, Personaltrainer, Ernährungs- und Fitnesscoach sowie Chefredakteur der Gesellschaft für Ernährungsforschung vermag er es, bei allen Fragen rund um die Themen Ernährung, Fitness und Diät Rede und Antwort zu stehen. Und das natürlich auf die gewohnt lockere und kurzweilige Art, die ihn bei seiner Zuhörerschaft so beliebt gemacht hat.

Der Eventvortrag im POINT in Gerlingen

Veranstaltungsort der Fitness-Club POINT – Sports.Wellness.Club, Dieselstraße 2 in Gerlingen. Beginn ist 19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Aufgrund der zu erwartenden großen Anfrage sowie der begrenzten Teilnehmerzahl wird um telefonische Anmeldung unter 07156 – 2 18 20 gebeten. In rund 2, 5 Stunden Vortrag erfahren Sie alles, was Sie für einen Neustart auf Grundlage der „Artgerechten Ernährung“ benötigen. Natürlich steht Peter Hinojal im Anschluss an seinen Vortrag für mögliche Fragen zur Verfügung.

Der Eintritt für diesen informativen und unterhaltsamen Vortrag beträgt 5 Euro für Mitglieder und 8 Euro für Nicht-Mitglieder. Für Mitglieder, die einen Gast mitbringen, ist der Eintritt frei.

Um die Schlacht am Kühlschrank zukünftig zu gewinnen, ist dieser Vortrag genau das Richtige.