Exchange Server 2007 - nächstes Jahr Support Ende

Am 11.04.2017 endet der Support für Exchange Server 2007. Somit ist es in den nächsten 6 Monaten an der Zeit, sich von dem Microsoft Exchange Server 2007 zu verabschieden und die Migration auf eine neuere Version zu planen.

Jeder Exchange Server hat einen Lebenszyklus. Dieser beginnt mit der Produktveröffentlichung und endet, wenn ein Produkt nicht mehr unterstützt wird. Wenn Sie die Stichtage in diesem Lebenszyklus kennen, können Sie fundierte Entscheidungen hinsichtlich eines Upgrades oder anderer Änderungen treffen. Seit Erscheinen des Exchange Server 2007 sind bald 10 Jahre vergangen, in denen die IT starke Entwicklungen und Fortschritte erlebte. Nun wird Microsoft den Support komplett einstellen. Das Ende des Supports bezieht sich auf das Datum, ab dem Microsoft keine Updates oder technische Hilfe im Internet mehr bereitstellt. Zu diesem Stichtag sollten Sie bereits auf eine neuere Exchange Version umgestellt haben. Wird der Support von Microsoft eingestellt, erhalten Sie keine Sicherheitsupdates mehr, die Ihren PC vor Viren, Spyware und anderer Schadsoftware schützen, mit denen persönliche Informationen gestohlen werden können. Die aktuelle Version Exchange Server 2016 ist die optimale Lösung zur effizienten E-Mail Kommunikation und bietet Ihnen noch mehr Sicherheit und Kontrolle. Der Exchange Server 2016 überzeugt außerdem durch mehr Cloud-Funktionen und ist noch enger mit Office 365 verbunden.

Ihre Vorteile mit dem Exchange Server 2016 Funktionsreiche Outlook-Oberfläche

So erledigen Sie mehr auf Smartphones, Tablets, Desktops und im Web!

Integration in Outlook, SharePoint und OneDrive for Business

Genießen Sie eine angenehmere Zusammenarbeit! Sie erhalten, bearbeiten und teilen Dokumente ohne dabei Outlook jemals verlassen zu müssen.

Neue Suchfunktionen

Freuen Sie sich über schnellere Leistung und exaktere Ergebnisse!

Verbesserungen am Posteingang

Outlook 2016 und Outlook im Web bieten Ihnen Inlinevorschau bei URLs sowie Inlinevideo. So bleiben Sie fokussiert und produktiv!

Vereinfachte Architektur

Automatisierte Reparaturen und schnellere Wiederherstellung erzeugen ein neues Maß an Zuverlässigkeit.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Erweiterte Verhinderung von Datenverlust, einfachere Überwachung und schnellere und zuverlässigere eDiscovery helfen Ihrer Organisation dabei, rechtliche Vorgaben einzuhalten. Weitere Infos und Vorteile finden Sie auf den offiziellen Seiten von Microsoft: Neuerungen im Exchange 2016 Produktdetails Exchange Server 2016

Sie wünschen eine Beratung? Als Ihr IT-Dienstleister helfen wir Ihnen gerne rechtzeitig mit Ihren Migrations- bzw. Updateplänen. Kommen Sie einfach auf uns zu - über das Kontaktformular erreichen Sie unser Vertriebs-Team.

09.11.2016 15:34

