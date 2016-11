Exklusiv bei burgerme: Die Lieferzeitgarantie

Das expandierende Franchiseunternehmen burgerme verspricht seinen Kunden eine maximale Lieferzeit von 30 Minuten.

Bei verspäteter Lieferung erhält der Kunde einen Gutschein für die nächste Bestellung.



München. Das systemgastronomische Unternehmen burgerme überraschte seine Kunden Anfang Oktober mit einem exklusiven Versprechen: Frei nach dem Motto „Wir kommen schneller als du denkst“ sollen künftig alle Bestellungen innerhalb von 30 Minuten beim Kunden sein. Damit ist burgerme das erste Food-Delivery-Unternehmen, das deutschland- und systemweit eine Lieferzeitgarantie einführt. „Wir wollen, dass unsere Kunden rundherum zufrieden sind“, sagt burgerme-Gründer Johannes Bankwitz, „dafür legen sich unsere burgerme-Teams vor Ort kräftig ins Zeug. Schließlich freut sich jeder Kunde über eine superschnelle Lieferung, vor allem wenn die Mittagspause kurz oder der Hunger groß ist.“ Die Qualität der frisch zubereiteten Burger und Salate werde unter der Lieferzeitgarantie keineswegs leiden, verspricht der burgerme-Gründer, „die sorgfältige Zubereitung und die hohe Qualität unserer Produkte haben für uns nach wie vor oberste Priorität und natürlich haben wir auch weiterhin ein offenes Ohr für die Extrawünsche unserer Kunden.“

Gutschein für verspätete Lieferungen

Der Anspruch des schnell wachsenden Unternehmens: Die Bestellung soll den Kunden zuverlässig, in bester Qualität und jetzt auch überraschend schnell erreichen. Doch manchmal liegt die Lieferzeit weder in der Hand des Küchenteams noch in der des Burgerboten. Staus, plötzlich einsetzender Schneefall, Glatteis – es gibt Unwägbarkeiten, die man weder vorhersehen noch beeinflussen kann. Doch auch für diesen Fall hat das Franchiseunternehmen vorgesorgt. Sollte die Lieferzeit die versprochenen 30 Minuten überschreiten, bekommt der burgerme-Kunde vom Burgerboten direkt an der Tür einen 2-Euro-Online-Gutschein für seine nächste Bestellung. Diesen Gutschein kann er sowohl über www.burgerme.de als auch über die burgerme-App innerhalb der nächsten vier Wochen einlösen.

Youtube-Videos mit viel Charme und Witz

Um die exklusive burgerme-Aktion zu bewerben, haben die Burgerspezialisten drei kurze Videos erstellt, in denen sie die neue 30-Minuten-Lieferzeitgarantie vorstellen. Die kurzweiligen Clips, in denen man in einige überraschte Gesichter blicken kann, sind auf dem Youtube-Channel des Franchiseunternehmens zu sehen.