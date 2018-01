Exklusive Bio-Qualität: Bienenprodukte direkt vom Imker

Stefan Kumm ist Imker aus Leidenschaft in fünfter Generation. 1993 übernahm er die Imkerei vom Vater und baute diese zum Bioland-Betrieb aus.

Er gründete die Bienenprodukte-Manufaktur Cum Natura GmbH mit Sitz in Bühl. Das Unternehmen setzt auf hohe Bio-Qualitätsstandards und ein faires Preisniveau. Stefan Kumm, für den die Imkerei nicht nur Beruf sondern Berufung ist, glaubt fest daran „dass in der reinen Natur und im Reich der Bienen das Geheimnis für ein schönes und langes Leben verborgen liegt“.Die Cum Natura GmbH konnte sich in den letzten Jahren als Marktführer für Propolis-Produkte im deutschsprachigen Raum durchsetzen. Stefan Kumm und seine Frau Heidi Bauer schaffen es immer wieder, Ihre Kunden mit neuen, hochwertigen Angeboten zu überzeugen. So führte Heidi Bauer eine neue Naturkosmetiklinie unter dem Namen ajovita ein ( http://www.ajovita.de ). Aber auch das Imkergut Bienenprodukte-Sortiment wird stetig erweitert und verfeinert. So erhält man mittlerweile nebst Honig-Bier, Honig-Whiskey und Honig-Grappa natürlich auch alkoholfreie Getränke. Zum Beispiel das „Imkerfrüchtchen“ welches heiß oder kalt zu genießen ist. Oder den Imker-Zaubertrunk, welcher mit seiner Kombination aus Honig, Blütenpollen und Gelée Royale in Orangensaftkonzentrat, das Allgemeinbefinden stärkt und einen wahren Energie-Kick verleiht. Als hochwertige Nahrungsergänzung zur Unterstützung einer gesunden Ernährung findet sich Perga im Programm. Perga, auch bekannt als Bienenbrot, ist fermentierter und aufgeschlossener Blütenpollen. Bei den Honigen sind neben den Klassikern, Tannen- und Wald- und Sommerblütenhonig, exklusive Sorten wie z.B. Lindenblüten-, Mai- oder Edelkastanienhonig erhältlich. Eine ganz besondere Rarität ist der Manuka-Honig – dieser äußerst aromatische Honig wird aus dem Blütennektar des Manukastrauches aus Neuseeland gewonnen und wurde bereits bei den Urvölkern Neuseelands aufgrund seiner stark antibakteriellen Wirkung als Heilmittel eingesetzt. Der Manuka-Honig kann leider nur schwierig nachgeliefert werden und ist daher nur noch begrenzt verfügbar.Die Honige, Bienenprodukte, Getränke und Körperpflegeprodukte sind im Online-Shop unter http://www.imkergut.de erhältlich. Außerdem können sämtliche Produkte in den zwei Ladengeschäften in Bühl und Baden-Baden probiert und erworben werden. In den Cum Natura Imkerstuben erhalten Sie fachkundige und freundliche Beratung durch geschultes Personal in gemütlicher Atmosphäre.

Über Imkergut:

Imkergut ist eine Marke der Bio-Imkerei und Bienenprodukte-Manufaktur Cum Natura aus Bühl im Schwarzwald. Geschäftsführer sind Imkermeister Stefan Kumm und seine Frau Heidi Bauer. Neben einer großen Auswahl an Bio-Honig, werden auch Getränke, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik aus Bienenprodukten angeboten. Saisonale Geschenkesets und ein Sortiment für Tiere komplementieren das Angebot. Sämtliche Produkte können online unter http://www.imkergut.de bestellt oder in den zwei Filialen in Bühl und Baden-Baden erworben werden. Außerdem können Interessierte bei einer Betriebsbesichtigung oder einem geführten Ausflug interessante Einblicke in die Arbeit des Imkers gewinnen.

Kontakt:

Imkergut – Cum Natura GmbH

Herr Stefan Kumm

Am Froschbächle 17

77815 Bühl

Tel.: 07223 9511554

Fax: 07223 9511515

Mail:

https://www.imkergut.de