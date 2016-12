Exklusive Zertifizierung zum Certified Compliance Officer

Während des Compliance Wintercampus 2016 wird das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V. am 18.05.2017 für die Teilnehmer des Compliance Wintercampus 2016 eine Zwischenzertifizierung zum Certified Compliance Officer durchführen.

Informationen über den Compliance Wintercampus 2016 finden Sie hier:

https://www.wirtschaftscampus.de/le....r/compliance-wintercampus

Der DIZR e.V. führt die abschließende Zertifizierung zum Certified Chief Compliance Officer bundesweit in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Konstanz sowie in Wien und Zürich am 30.06.2017 durch.

Nach dem erfolgreichen Compliance Wintercampus 2015 bietet der Kooperationspartner Wirtschaftscampus mit dem Compliance Wintercampus 2016 erneut den sofortigen Start zur Ausbildung mit anschließender Zertifizierung zum Certified Chief Compliance Officer (Certified CCO) in einem exklusiven Fernlehrgang mit integrierter Präsenzphase an.

Informationen zum DIZR e.V. und zu den angebotenen Zertifizierungen finden Sie auf der Internetseite http://www.dizr.de .

Das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V., gegründet 2005, ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe macht, Fortbildungsveranstaltungen und Prüfungen auf den Gebieten Certified IFRS Accountant, Certified Compliance Officer, Certified Chief Compliance Officer, Zertifikat Bilanzanalyse, Certified Junior Accountant, Certified Senior Accountant und English for Accountants zu fördern.

Die Zertifizierungsprüfungen finden mit Unterstützung des Zertifizierungsbeirats statt, der seit Gründung in 2005 aus hochkarätigen Experten besteht.

Vorstandsvorsitzender des DIZR e.V. ist Prof. Dr. Volker Peemöller, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre und ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Prüfungswesen, an der Universität Erlangen-Nürnberg und nun als Lehrbeauftragter, Dozent, Berater und Autor tätig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bereiche Bilanzanalyse und Controlling, Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Interne Revision und Wirtschaftsprüfung. Aktuell hat er den Lehrauftrag „Wertemanagement und Compliance“ am Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau sowie „Bilanzskandale“ an der Steinbeis-Hochschule Berlin.