Exklusives und sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk - neue Goldschmiedekurse

Selbst entworfen, selbst geschmiedet, selbst getragen - einzigartig! Unikatschmuck aus Ihrer Hand - Neue Goldschmiedekurse in der Goldschmiede Eickhoff

Ein gewohntes Bild in meinen Kursen - mit Freude bei der Arbeit

Noch wenige Plätze frei!Ein unbeschreibliches Gefühl - selbst entworfenen und geschmiedeten Unikatschmuck zu tragen!Am Info-Abend für meine neuen Goldschmiedekurse sprechen wir mit den neuen Kursteilnehmern die jeweiligen Termindaten ab. Der Goldschmiedekurs findet in meiner Schmiede statt und bietet jeweils 3 Teilnehmern Platz. Bei Bedarf laufen - wie immer - mehrere Kurse über die Woche verteilt parallel. Mein Goldschmiedekurs dauert 8 Abende à 2 bis 3 Stunden (1 x wöchentlich) und beginnt immer um 19 Uhr (mit dem Ende kann es in Ausnahmefällen auch schon mal später werden ;-) Der Info-Abend findet am 9. Januar 2017 um 19 Uhr in der Goldschmiede Eickhoff in 47877 Willich, Moosheide 96, statt. Sie würden gerne einen Kursus-Gutschein verschenken? Rufen Sie mich bitte an. Weitere Informationen auf PC: http://www.goldschmiede-eickhoff.de unter "Termine", auf Smartphone od. Tablet bitte nach unten scrollen. Ihr Goldschmied Hans - Joachim Eickhoff

Meine Goldschmiedekurse bieten jeweils 3 Personen einen Arbeitsplatz. Bei mehr Anmeldungen finden mehrere Parallelkurse an verschiedenen Wochentagen statt. Ein Kursus umfasst 8 Abende (1 x wöchentlich) zu je 2 bis 3 Stunden und beginnt jeweils um 19 Uhr. Ich biete meine Goldschmiedekurse seit 2003 zum Preis von 390,- € an. Die wachsenden Teilnehmerzahlen setzen sich nicht ausschließlich aus Teilnehmerinnen zusammen, jedoch wird mein Schmiedeangebot vorwiegend von Frauen frequentiert. Ich veranstalte jährlich 3 Kursus-Durchgänge mit jeweiligem Beginn im Januar, im April und im August. Die Januarkurse werden zunehmend gern als Weihnachtspräsent verschenkt.