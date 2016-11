Expertenkreis - Energieeffizientes Bauen und Sanieren: Vorstellung von Produktinnovationen aus den Bereichen Dämmung, Heizung, Lüftung, Geothermie und Photovoltaik

Neuheiten zu Dämmung, Heizung, Lüftung, Geothermie und Photovoltaik Kostenfreier Expertenkreis der ZEBAU GmbH zu Produktinnovationen aus Industrie und Forschung

Hamburg, 19. Oktober 2016 – Erfolgreich energieeffizient zu bauen und sanieren hängt unter anderem von geeigneten Bauprodukten ab. Industrie und Forschung sind stets dabei, die Beschaffenheit und Einsatzmöglichkeiten von Baustoffen und Technologien zu erweitern. Für Planer, Architekten und Ingenieure gehört es zum Berufsbild, immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung zu sein. Aus diesem Grund lädt die ZEBAU GmbH am 7. Dezember 2016 um 18.00 Uhr zum kostenlosen Expertenkreis in das Rudolf Steiner Haus, Mittelweg 11 in Hamburg ein.

Peter-M. Friemert, Geschäftsführer der ZEBAU GmbH: „Die Produktvielfalt und die Anwendungsmöglichkeiten von Baumaterialien und Gebäudetechnik verändern sich in rasantem Tempo. Alle Akteure am Bau sind aufgefordert, sich ständig weiterzubilden, um die steigenden Standards zu erfüllen. Anwendungsmöglichkeiten zu erkennen heißt auch: Forschern, Produktentwicklern und Herstellern stets über die Schulter zu schauen.“

Fachleute aus dem Bereich des energieeffizienten Bauens und Modernisierens können sich bei diesem Expertenkreis über verschiedene Marktneuheiten informieren und Fragen an die eingeladenen Referenten stellen. Biozid freie, umweltbewusste Beschichtungen für Wärmedämm-Verbundsysteme, Holz-Nano-BHKW-Technologie für das Eigenheim, neue fassadenintegrierte Photovoltaik, Entwicklungen zur Lüftung im Wohnungsbau und Klimatisierung mit Erdsonden werden vorgestellt.

Die Veranstaltung wird von der ZEBAU GmbH im Auftrag der Hamburger Behörde für Umwelt und Energie und in Kooperation mit dem EnergieBauZentrum organisiert.

Referenten

Dipl.-Ing. Martin Siegel, Sto SE & Co. KGaA

Dipl.-Ing. Jan Sibbertsen, HE Energy GmbH

Dr. Stephan Kutscher, REHAU AG + Co

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmitz, Technische Universität Hamburg-Harburg

Dr.-Ing. Peter Draheim, Kaustik-Solar GmbH

Kostenloser Expertenkreis:

7. Dezember 2016, 18.00 Uhr

Rudolf Steiner Haus, Mittelweg 11 in Hamburg

Anerkennung

3 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 2 Unterrichtseinheiten (Nichtwohngebäude)

Anmeldungen: oder Tel. 040-380 384-26

Weitere Informationen unter: www.zebau.de

Die ZEBAU GmbH in Hamburg wurde 2000 gegründet. Die unabhängige, halböffentliche norddeutsche Netzwerkstelle für Bauherren, Planer und Kommunen hat das Ziel, energieeffizientes Bauen und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Gebäude- und Stadtplanung zu etablieren. Das interdisziplinäre Team aus Architekten, Ingenieuren, Stadtplanern sowie Umwelt- und Kommunikationswissenschaftlern ist in den Feldern Projektentwicklung, Kommunaler Klimaschutz, Gutachten, Beratung, Planung, Qualitätssicherung, Zertifizierung, Weiterbildung und Kommunikation aktiv und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand. Die Hamburger Allianz für Familien hat die ZEBAU GmbH als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet.