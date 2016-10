Experton Group positioniert fluidOps als Rising Star 2017 für Industrial Big Data Analytics

Die Experton Group AG zeichnet die fluid Operations® AG (fluidOps), ein führendes Unternehmen im Bereich der semantischen Technologien, im Industrie 4.0/IoT Vendor Benchmark 2017 als Rising Star in der Kategorie Industrial Big Data Analytics aus. Überzeugt hat die Analysten die Anwendung von Konzepten der semantischen IT, die das Unternehmen in eine besondere Ausgangsposition für fortgeschrittene Auswertungen von Sensordaten versetzt.

Der „Industrie 4.0/IoT Vendor Benchmark 2017” ist eine unabhängige Studie von Experton. In der Kategorie Industrial Big Data Analytics bewertet die Experton Group Analytics-Lösungen und analytische Datenbanken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verarbeitung von Maschinen- und Anlagendaten, die in der industriellen Fertigung eingesetzt werden, unter anderem für deren Analyse im Kontext von großen, komplexen und unstrukturierten Datenmengen. Zu den zentralen Bewertungskriterien in dieser Kategorie zählen unter anderem der Nachweis von praktischen Beispielen von Big Data-Analysen mit Maschinendaten, Prognosen und über das Monitoring hinausgehende Analysen z.B. zum Finden von Ursachen für Ausbeuteschwankungen in der Fertigung. 2017 haben die Analysten der Experton Group insgesamt 28 Unternehmen als relevante Anbieter für Industrial Big Data Analytics identifiziert. Neueinsteiger fluidOps hat auf Anhieb den Sprung zum Rising Star geschafft. Ein Rising Star besitzt ein hohes Zukunftspotenzial und zeichnet sich durch ein vielversprechendes Portfolio und der notwendigen Roadmap mit Ausrichtung an den wichtigsten Markttrends aus. „fluidOps verfolgt unter anderem den Ansatz der semantischen IT und hat sich damit eine sehr gute Bewertung unter den Neueinsteigern sichern können”, erklärt Holm Landrock, Senior Advisor-Lead Advisor Big Data bei der Experton Group und ergänzt: „Strategie und Umsetzung ergeben bei fluidOps ein stimmiges Gesamtbild. Die Vorteile der noch recht jungen technologischen Ansätze wie Semantik und Graphen müssen den Anwendern in der digitalen Fabrik mit branchenspezifischen Schulungsprogrammen noch verdeutlicht werden.” „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung zum Rising Star. Sie beweist, dass wir für Big Data Analytics-Aufgabenstellungen ein Top-Anbieter im deutschen Markt sind. Mit Information Workbench, unserer Smart Data Plattform, und der IoT Manager-App on top bilden wir den Großteil aller Anwendungsfälle in diesem Bereich ab. Individuelle Anpassungen sind aufgrund der Leistungsstärke und Flexibilität unserer Technologien jederzeit schnell möglich”, führt Dr. Andreas Eberhart, Managing Director, fluidOps, aus.

18.10.2016 15:55

