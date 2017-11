Mit einem erweiterten Angebot möchte die Fi Europe & Ni noch umfassender informieren

Frankfurt/ Amsterdam, 25. Oktober 2017: Mit dem Expo FoodTec Pavilion findet sich im Rahmen der Fi Europe & Ni ein breites Spektrum an innovativen Lösungen aus den Bereichen Prozesstechnik, Anlagen und Verpackung sowie Dienstleistungen. Damit entspricht Messeveranstalter UBM dem Wunsch zahlreicher Fachbesucher nach einer zentralen Anlaufstelle zu diesen Themen. Neben mehr als 100 FoodTec-Ausstellern gibt der neue Expo FoodTec Content Hub Einblick in die interessantesten Technologien und Lösungsansätze.

Der Expo FoodTec Pavilion befindet sich in Halle 8, der zentralen Location auf der Fi Europe & Ni, und richtet sich an Experten aus den Segmenten Verpackung, Einkauf, Labordienstleistungen, Qualitätskontrolle sowie Forschung und Entwicklung. Für die Aussteller bietet der Standort ideale Rahmenbedingungen, um ihr Portfolio zukünftigen Kunden zu präsentieren.

Expo FoodTec Content Hub: die neue Plattform für Verpackungs- und Verarbeitungstechnologien

Mit dem neuen Expo FoodTec Content Hub hat UBM zusätzlich ein Informationszentrum im Herzen des Expo FoodTec Pavilion geschaffen. Hier steht auch ein frei zugängliches Angebot aus Vorträgen und Präsentationen zur Verfügung: Am 28. November wird Blue-tec-Gründer Lex van Dijk seine energieeffiziente Osmose-Technologie vorstellen. Ein weiteres Highlight ist die Veranstaltung zum Thema Lebensmittelbetrug von Marjan de Bock Smit, Gründerin von SIM (Supply Chain Information Management) am 29. November. Am selben Tag gibt Rob Kooikmans, Mitbegründer von FoodRecall.nl & Food Safety Experts, Praxistipps, um Produktionsanlagen fit für die Zukunft zu machen.

"Fi Europe & Ni ist und bleibt eine Ingredients-Messe. Aber die interessanten Zusammenhänge zwischen Ingredients sowie Verarbeitungs- und Verpackungstechnologien und den Endprodukten können wir nicht außen vor lassen. Deshalb wollen wir diesen Bereich innerhalb unserer Messe weiter stärken – der Expo FoodTec Content Hub ist einer erster Schritt in diese Richtung“, so Richard Joyce, Brand Director der Fi Europe & Ni.

Um die Bedeutung dieses Sektors zu unterstreichen, widmet sich auch eine von zehn Kategorien der Fi Europe Innovation Awards Produkten, Dienstleistungen und Konzepten rund um Verpackungs- und Verarbeitungstechnologien.

Weitere Informationen und Programmdetails zum Expo FoodTec Content Hub:

https://www.figlobal.com/fieurope/show-highlights/expo-foodtec-content-hub



Über die Fi Europe & Ni

Seit über 30 Jahren ist die Fi Europe & Ni (Natural ingredients) die weltweit führende Messe für Lebensmittel- und Getränke-Inhaltsstoffe. Welche Bedeutung sie hat, zeigt alleine schon die Tatsache, dass über 25 Prozent der jährlichen Einkaufsbudgets der Lebensmittel- und Getränkehersteller von einem Messebesuch beeinflusst werden. Die Messe findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der Hi Europe (Health ingredients Europe) statt.



Über UBM

Die Fi Europe & Ni werden von UBM plc. organisiert, dem größten reinen Veranstalter von Fachmessen weltweit. Rund 3.750 Menschen sind hier in über 20 Ländern für mehr als 50 verschiedene Branchen tätig. Mit hervorragender Branchenkenntnis und Begeisterung schaffen wir einen wichtigen Mehrwert, der zum Erfolg unserer Kunden beiträgt. Unter www.ubm.com finden Sie aktuelle Informationen und News.



Über Food ingredients Global

Food ingredients Global wurde 1986 in Utrecht in den Niederlanden gegründet. Mit Veranstaltungen, umfassenden Datenbanken, digitalen Lösungen und einem hochkarätigen Konferenzprogramm stehen bewährte regionale und weltweite Angebote für die Food Ingredients Branche bereit. Über eine halbe Million Menschen haben die Messen über die Jahre besucht und dabei Milliarden an Umsatz generiert. Dank der Erfahrung aus über 30 Jahren öffnen unsere Messen, digitalen Lösungen und viele weiteren Angebote unseren Kunden den Zugang zum Markt und zu einer weltweiten Zielgruppe. Weitere Informationen über das Angebot finden sich auf: www.figlobal.com

