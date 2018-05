Externe IT-Service-Net-Hilfen für KMU`s

Gerade kleine- und mittlere Unternehmen verfügen nicht immer über genügend eigene IT-Spezialisten.

Die bevorstehende Digitalisierungswelle, neue EU-IT-Richtlinien und andere quälende Auflagen erfordern jedoch genügend IT-Personalpower um dem Gesetz und der eigenen Sicherheit Genüge zu tun.

Viele Unternehmen entscheiden sich deshalb für die Hilfe von externen IT-Dienstleistern. Von Vorteil ist die Tatsache dass der Kunde sich die Leistungen, die er benötigt, selbst aussuchen kann. Er bestimmt was der eigene IT-Spezialist leistet und welcher Service von außen erbracht werden soll.

Dieses Verfahren hat handfeste finanzielle Vorteile zu zahlen ist die erbrachte Leistung und nicht mehr.

Flexibilität

Auch die Flexibilität wird gesteigert zum Beispiel bei Urlauben und Krankheitsfällen, denn die EDV muss immer laufen. Der Kunde bestimmt über den Einsatz wieviel wird zugekauft und wie soll er erbracht werden. Man kann alles oder einen Teil vergeben, dies betrifft auch das wie?

Der IT-Service-Net Partner bietet von Service“ to go“ bis zum handfesten Servicevertrag alles an.

Interessant ist auch eine Fernwartungsvereinbarung, in diesem Fall wird der Service über eine Datenleitung erbracht, das ist schnell und sparsam.

Diese Maßnahmen können die IT-Ausgaben deutlich senken und gleichzeitig die Sicherheit erhöhen, denn kein Unternehmen egal welcher Größe kann sich einen Ausfall der IT oder Teile davon erlauben.

IT- Dienstleistungen

Das bundesweite IT-Service-Net kann, aufgrund seiner leistungsfähigen Struktur, alle Leistungen bieten die KMU´s benötigen.

IT-Service Wartung, Reparaturen und Vorsorgemaßnahmen

IT-Support Hardware und Software Beschaffung

IT-Sicherheit Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

IT-Infrastruktur Optimierung und Ausbau der IT-Landschaft

IT-Schulung Hilfe und Einweisung im Umgang mit der vorhandenen IT

Vorteile für den Kunden

Aufgrund von Angriffen aus dem Internet wird die IT-Sicherheit groß geschrieben. Datendiebstahl., Identitätsklau und digitale Erpressung machen die Runde. Zur Abwehr muss die IT immer auf dem neuesten Stand gebracht werden. IT-Service-Net findet Sicherheitslücken in der IT des Kunden und installiert einen erprobten Schutz. Gefahr lauert auch in der Nichtbeachtung gesetzlicher Vorgaben wie zum Beispiel dem Datenschutz.

Die Vorteile eines professionellen IT-Service liegen im funktionieren aller Komponenten einer Firmen IT-Infrastruktur. Dies sichert reibungslosen Firmenabläufe wichtig gerade bei der bevorstehenden Digitalisierung und verhindert kostenintensive Ausfälle von Geschäftsprozessen.

Umso früher dieses Servicekonzept greift, desto schneller spart der Kunde Zeit und Geld. Damit bieten die Partner des IT-Service-Net einen handfesten Wettbewerbsvorteil!

Aufgrund der wachsenden Brisanz dieser Themen verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit bundesweit Chancen für IT- Einzelkämpfer und Gründer. Weitere Informationen unter http://www.it-service-net.de hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.

IT-Service-Net/Schappach