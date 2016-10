Extreme Drive-Thru: Alle 50 US-Staaten in 50 Tagen im Superwahljahr

Tausendsassa Michael Wigge liebt zwei Dinge, Herausforderungen und die USA. Kein Wunder also, dass er bei seinem neuesten Projekt beide Vorlieben miteinander verbinden möchte: Er will in 50 Tagen durch die Vereinigten Staaten fahren und sich dabei in jedem Staat einer besonderen Aufgabe stellen.

Mit der Lösung jeder Aufgabe will er dem Rätsel um die besondere Natur der US-Amerikaner ein kleines Stück näherkommen und ergründen, was die amerikanische Nation im Superwahljahr umtreibt. Soweit der Plan. Was Wigge dann auf seiner verrückten Reise tatsächlich erlebt, übertrifft seine kühnsten Erwartungen. Als Mischung aus actionreichem Reiseroman und urkomischem Kulturportrait hat er das Erlebte zu Papier gebracht. Das Buch erscheint beim CONBOOK Verlag unter dem Titel »Fifty States of Wigge«, die Highlights seiner Reise werden im WDR FERNSEHEN gezeigt. Michael Wigge liebt die amerikanische Kultur, schätzt den Optimismus der US-Amerikaner, ihre Freundlichkeit und ihren respektvollen Umgang miteinander. Doch gerade im Superwahlkampfjahr steht auch er fassungslos vor einigen der verrücktesten Auswüchse der amerikanischen Gesellschaft, in der ein Schauspieler zum Präsidenten, ein Terminator zum Gouverneur und ein politisch unkorrekter Milliardär zum Kandidaten für den Posten des mächtigsten Politikers der Welt aufgestellt wird. Der neue Wigge, jetzt bei CONBOOK: "Fifty States of Wigge"

[Großes Bild anzeigen] Im Namen aller Europäer möchte Wigge die Amerikaner verstehen lernen und reist in seinem knallbunten Campervan durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dabei versucht er, mit Amishbauern Deutsch zu sprechen, durchquert in einer Stunde den Ministaat Rhode Island und testet im Mark-Twain-Museum die Textsicherheit der Mitarbeiterinnen. Nicht zufällig hat sich Wigge das Superwahlkampfjahr für seine Tour ausgesucht: So untersucht er, warum einige Amerikaner Donald Trump gerade wegen seines Bad-Boy-Appeals verehren, begibt sich auf die Suche nach einer alten Freundin von Hillary Clinton und lässt sich von Bewohnern des Swing States Florida das Prinzip eines Swing States erklären. Was er selbst nicht erwartet hätte: Auf seiner 20.000 Kilometer langen Mammutreise durch das riesige Land kommt er dabei den beiden Präsidentschafts-kandidaten überraschend nah. TV-Liebling und Lifecoach Michael Wigge reiste für KiWi »ohne Geld bis ans Ende der Welt«, verfiel für Bastei Lübbe »Wigges Tauschrausch« und fuhr für Piper »auf dem Tretroller durch Deutschland«. Für CONBOOK widmet er sich in diesem Herbst einer Herzensangelegenheit und versucht die Eigenheiten seiner zweiten Heimat auf der anderen Seite des Atlantiks zu ergründen. Die Highlights aus Wigges neuester Reise kann man im Herbst 2016 im WDR FERNSEHEN bewundern. Das Buch über seine Challenge-Tour ist unter dem Titel »Fifty States of Wigge« im CONBOOK Verlag erschienen und ab sofort überall im Buchhandel erhältlich.

Titelinformationen Michael Wigge

Fifty States of Wigge – 50 Staaten, 50 Tage, 50 Challenges

272 Seiten, Taschenbuch mit Einbandklappen und Farbtafel

ISBN 978-3-95889-119-7

€ 10,95 [D] - € 11,30 [A]

Alle 50 Challenges in Bild und Ton finden Sie als Blog auf Wigges Seite my-challenge-coach.de/de/wordpress/blog

Der neue Wigge, jetzt bei CONBOOK: "Fifty States of Wigge"

