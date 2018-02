FAST setzt neue Standards im Bereich WDVS

Newcomer auf dem deutschen Markt überzeugt mit Qualität und Service Bauprodukte und innovative Wärmedämmverbundsysteme zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis kombinieren Qualität und Funktionalität mit einer nachhaltigen Produktionsweise.

FAST ist der Newcomer auf dem deutschen Markt für Bauprodukte und Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).

Das in den Neunzigern gegründete Unternehmen gehört seit dem Jahr 2011 zu Rockwool, den führenden Hersteller für Steinwolle und Dämmstoffe.

Die Bauproduktlinie von FAST soll eine durchdachte Oberflächenbehandlung im Innen- und Außenbereich ermöglichen. Durch die Installation eines FAST WDV-Systems sind zudem Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent möglich.

Auch im Bereich Brandschutz ist FAST der Konkurrenz weit voraus. Das innovative WDVS basiert auf der Kombination aufeinander abgestimmter Schichten, die allesamt nicht- oder schwer entflammbar sind. Gebäudefassaden werden zusätzlich durch einen Brandriegel abgesichert, der als weitere Sicherheitsmaßnahme gilt.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Weltmarktführer für Dämmstoffe, Rockwool, setzen die stetige Weiterentwicklung und Optimierung der Bauprodukte und Wärmedämmverbundsysteme voraus.

FAST garantiert, dass jedes Bauprodukt und jede Rezeptur auf reinen, umweltfreundlichen Inhaltsstoffen basiert, die weder wasserverdünnt sind, noch gesundheitliche Schäden verursachen.

Der Gedanke, sich qualitativ von der Konkurrenz abzuheben, bezieht sich bei FAST nicht nur auf die Produktqualität an sich. Auch der Service spiegelt die moderne, ehrliche und kundenorientierte Handlungsebene des Unternehmens wieder.

Laurentius Weckowski, Vertriebsleiter und Qualitätsmanager von FAST Deutschland, äußerte am vergangenen Mittwoch: „Statt finanzielle Kapazitäten in große Werbekampagnen zu investieren, setzten wir den Fokus auf die Entwicklung erstklassiger Bauprodukte, die halten, was sie versprechen.“

Die innovative Herangehensweise des Unternehmens steht auch für eine nachhaltige Produktion in Europa. „Mit FAST Bauprodukten soll ein Statement gesetzt werden. Wir setzen nicht nur neue Maßstäbe in Qualität und Funktionalität, sondern auch im Bereich Nachhaltigkeit und Ökologie“.

Neben dem Ziel, hochwertige Bauprodukte an Händler, Architekten und Großabnehmer zu vertreiben, möchte FAST auch private Bauherren- und Damen beim Bau ihres Eigenheimes unterstützen.