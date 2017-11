FEATVRE feiert 50.000 Nutzer - Die Online Plattform für Dokumentarfilme verzeichnet eine stark wachsende Nachfrage

Berlin, im November 2017 – Erst seit diesem Frühjahr bietet FEATVRE die besten und spannendsten Dokumentarfilme und Non-Fiction-Beiträge aus über 40 internationalen und nationalen Mediatheken online an. Besonders hilfreich dabei: eine Redaktion wählt diese sorgfältig aus, stellt sie dem Nutzer mit kurzen Inhaltsangaben und Tipps vor und macht sie in jedem gängigen Format schnell und einfach verfügbar.

Ein Angebot, das offensichtlich ankommt, wie die stetig wachsenden Nutzerzahlen zeigen.

FEATVRE verzeichnet jetzt erstmals über 50.000 aktive Nutzer des Services im Monat. Dabei werden sowohl Zugriffe über das Web als auch per App gezählt. Die für ein junges Startup beachtliche Zahl bereits nach einem guten halben Jahr und der kontinuierlich steigende Zuspruch, bestätigt die Macher um Mitgründer Dirk Bartels und Redaktionsleiterin Mara Haenler in ihrer Vision: „Es ist schön zu sehen, dass unser Angebot so erfolgreich angenommen wird. Ganz offensichtlich sind wir nicht die Einzigen, die sich spannende und informative Beiträge abseits der üblichen Fernsehstrukturen mit festen Sendezeiten und -orten wünschen. Es gibt fantastische Dokus in den Mediatheken und wir freuen uns, diese übersichtlich und einfach, mit den Nutzungsgewohnheiten von heute, verfügbar zu machen“, sagt Dirk Bartels.

Auch das Feedback der Follower bei Facebook, Twitter und über den wöchentlichen Newsletter zeige, dass viele Interessierte und Such-Müde auf einen solchen Service gewartet hätten und die Tipps der Redaktion nicht nur dankbar verwendeten, sondern offensichtlich auch Freunde darauf hinwiesen. Ein guter Teil des Erfolges sei so vor allem auf Weiterempfehlung zurück zu führen.

Wie der Service auf http://www.featvre.com ist dabei auch die App „FEATVRE“ kostenlos und werbefrei im Apple App Store und Google Play Store verfügbar.